5 речей, які зроблять ваші зуби жовтими: уникайте їх

Блиск зубів з часом може тьмяніти, навіть якщо ви ретельно доглядаєте за ротовою порожниною. Стоматолог назвав 5 основних причин, чому емаль втрачає білизну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Prevention .

Занадто часто користуватись ополіскувачем

Стоматолог та доктор наук Гарольд Кац розповів, що слина містить комбінацію мінералів, ферментів та кисневих сполук, які підтримують нейтральний баланс pH у роті, зменшуючи кислоту, яка може стирати емаль. Слина також регулярно омиває зуби, щоб знищити бактерії та запобігти появі плям на емалі.

Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Oral Science, показало, що у людей, які використовували ополіскувач для рота протягом 12 тижнів, спостерігалася більша втрата емалі та зміна кольору зубів.

Тому, якщо ви часто ополіскуєте рот, щоб підтримувати свіжість дихання, то варто розглянути інші способи.

Споживаєте багато кислих фруктів, овочів та напоїв

До деяких найгірших продуктів для зубів належать цитрусові та соки, помідори, ананаси, оцет, газовані напої, деякі спортивні напої та певні заправки для салатів на основі оцту.

Дослідження в BMC Oral Health підтвердило, що кислі напої мають ерозійну дію на зуби.

Це не означає, що потрібно повністю виключити всі ці продукти. Але гарною ідеєю буде випити трохи води після того, як їх з'їсте чи вип'єте.

Кава

Вживання двох-трьох кав щодня дозволяє емалі зубів постійно контактувати з барвником. Оскільки емаль пориста, ці плями можуть осідати та спричиняти пожовтіння, якщо їх регулярно не промивати та не чистити щіткою.

Занепокоєння викликає не кількість кави, а те, як її пити. Швидке вживання кави або навіть через соломинку може зменшити час, протягом якого барвники затримуються в роті.

Дослідження, опубліковане в Італійському журналі харчової науки , попереджає, що також слід бути обережними з чорним чаєм, оскільки він може мати такий самий ефект плям.

Куріння

Хімічні речовини в сигаретах мають плямистий вплив на зуби, оскільки вони чіпляються до емалі.

Згідно з даними Центру контролю та профілактики захворювань , куріння також пов'язують з низкою інших проблем зі здоров'ям порожнини рота, таких як захворювання ясен, карієс та кровоточивість.

Інтенсивне чищення зубів