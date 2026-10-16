У 5 разів швидша за аналоги: NVIDIA випустила потужну модель ШІ для ПК

Флагманська ШІ-модель для складних завдань

Центральним релізом стала мультимодальна модель Nemotron 3.5 Super VL зі 120 мільярдами параметрів.

Вона створена для аналізу візуальних даних, роботи з документами та виконання багатокрокових робочих процесів за допомогою зовнішніх інструментів.

Ключові особливості Super VL

Висока швидкість: за даними NVIDIA, модель виконує завдання у 5 разів швидше, ніж конкуренти у своєму класі.

Точність: за показниками аналізу та міркувань нейромережа наближається до найбільших моделей компанії, маючи при цьому лише п'яту частину їхніх параметрів.

Навчання: модель пройшла тренування на 26 трильйонах токенів і підтримує донавчання через фреймворк NVIDIA NeMo.