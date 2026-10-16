У 5 разів швидша за аналоги: NVIDIA випустила потужну модель ШІ для ПК

NVIDIA представила три нові відкриті моделі сімейства Nemotron 3.5, призначені для запуску автономних ШІ-агентів. Розробники зможуть розгортати їх на кастомній інфраструктурі компаній або навіть на звичайному ПК.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.
Центральним релізом стала мультимодальна модель Nemotron 3.5 Super VL зі 120 мільярдами параметрів.
Вона створена для аналізу візуальних даних, роботи з документами та виконання багатокрокових робочих процесів за допомогою зовнішніх інструментів.
Ключові особливості Super VL
Висока швидкість: за даними NVIDIA, модель виконує завдання у 5 разів швидше, ніж конкуренти у своєму класі.
Точність: за показниками аналізу та міркувань нейромережа наближається до найбільших моделей компанії, маючи при цьому лише п'яту частину їхніх параметрів.
Навчання: модель пройшла тренування на 26 трильйонах токенів і підтримує донавчання через фреймворк NVIDIA NeMo.
Meet NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL Our new open model combines reasoning and tool use with text, image, document, and video understanding for long-running AI agents. 120B total parameters with 12B active