В 5 раз быстрее аналогов: NVIDIA выпустила мощную модель ИИ для ПК

Флагманская ИИ-модель для сложных задач

Центральным релизом стала мультимодальная модель Nemotron 3.5 Super VL со 120 миллиардами параметров.

Она предназначена для анализа визуальных данных, работы с документами и выполнения многошаговых рабочих процессов с помощью внешних инструментов.

Ключевые особенности Super VL

Высокая скорость: по данным NVIDIA, модель выполняет задания в 5 раз быстрее конкурентов в своем классе.

Точность: по показателям анализа и соображений нейросеть приближается к крупнейшим моделям компании, имея при этом только часть их параметров.

Обучение: модель прошла тренировку на 26 триллионов токенов и поддерживает доучёбу через фреймворк NVIDIA NeMo.