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В 5 раз быстрее аналогов: NVIDIA выпустила мощную модель ИИ для ПК

17:32 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Ольга Завада
NVIDIA представила семейство Nemotron 3.5 (коллаж: РБК-Украина)

NVIDIA представила три новых открытых модели семейства Nemotron 3.5, предназначенных для запуска автономных ИИ-агентов. Разработчики смогут разворачивать их на собственной инфраструктуре компаний или даже на обычном ПК.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Флагманская ИИ-модель для сложных задач

Центральным релизом стала мультимодальная модель Nemotron 3.5 Super VL со 120 миллиардами параметров.

Она предназначена для анализа визуальных данных, работы с документами и выполнения многошаговых рабочих процессов с помощью внешних инструментов.

Ключевые особенности Super VL

Высокая скорость: по данным NVIDIA, модель выполняет задания в 5 раз быстрее конкурентов в своем классе.

Точность: по показателям анализа и соображений нейросеть приближается к крупнейшим моделям компании, имея при этом только часть их параметров.

Обучение: модель прошла тренировку на 26 триллионов токенов и поддерживает доучёбу через фреймворк NVIDIA NeMo.

Meet NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL Our new open model combines reasoning and tool use with text, image, document, and video understanding for long-running AI agents. 120B total parameters with 12B active

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