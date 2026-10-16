В 5 раз быстрее аналогов: NVIDIA выпустила мощную модель ИИ для ПК

NVIDIA представила три новых открытых модели семейства Nemotron 3.5, предназначенных для запуска автономных ИИ-агентов. Разработчики смогут разворачивать их на собственной инфраструктуре компаний или даже на обычном ПК.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.
Центральным релизом стала мультимодальная модель Nemotron 3.5 Super VL со 120 миллиардами параметров.
Она предназначена для анализа визуальных данных, работы с документами и выполнения многошаговых рабочих процессов с помощью внешних инструментов.
Ключевые особенности Super VL
Высокая скорость: по данным NVIDIA, модель выполняет задания в 5 раз быстрее конкурентов в своем классе.
Точность: по показателям анализа и соображений нейросеть приближается к крупнейшим моделям компании, имея при этом только часть их параметров.
Обучение: модель прошла тренировку на 26 триллионов токенов и поддерживает доучёбу через фреймворк NVIDIA NeMo.
Meet NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL Our new open model combines reasoning and tool use with text, image, document, and video understanding for long-running AI agents. 120B total parameters with 12B active