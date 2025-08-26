5 продуктів, які можуть природним чином знизити тиск

Які саме продукти допоможуть природньо знизити тиск, розповідає РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Сік з буряка

Буряк є багатим джерелом нітратів, які в організмі перетворюються на оксид азоту. Ця речовина відома своєю здатністю розслабляти кровоносні судини і підтримувати здоровий рівень артеріального тиску. Сік буряка містить більше нітратів, ніж варений буряк, а недавнє дослідження показало, що його вживання невеликими порціями двічі на день може допомогти знизити кров'яний тиск у літніх людей.

Дослідники в журналі EurekAlert виявили, що після вживання бурякового соку мікробіом ротової порожнини учасників змінювався: зменшувалася кількість бактерій, пов’язаних з інфекціями, і збільшувалася кількість тих, що асоціюються з кращим загальним станом здоров’я. Найважливіше, що у літніх людей також спостерігалося зниження артеріального тиску.

"Це дослідження показує, що багаті на нітрати продукти змінюють мікробіом ротової порожнини таким чином, що це може призвести до меншого запалення, а також до зниження артеріального тиску в людей похилого віку", - заявив доктор Енді Джонс, співавтор дослідження.

Несолоні горіхи

Горіхи містять амінокислоту L-аргінін, з якої утворюється оксид азоту, що сприяє підтримці артеріального тиску. Експерти відзначають, що практично всі горіхи корисні, але мигдаль і фісташки містять "святу трійцю" мінералів: калій, магній і кальцій. Доведено, що вживання горіхів також покращує рівень глюкози.

Дослідження 2023 року виявило, що вживання жмені горіхів на день може зменшити ризик серцевих захворювань на цілих 25%.

Йогурт

Йогурт за умови, що він з низьким вмістом цукру є чудовим джерелом кальцію і калію, які сприяють нормалізації артеріального тиску. Пробіотики, що містяться в йогурті, також допомагають кишківнику засвоювати ці поживні речовини та використовувати їх.

Ківі

Ківі - це справжній "суперфуд": він багатий на антиоксиданти, які, як вважається, знижують артеріальний тиск.

Дослідження 2011 року показало, що пацієнти з помірно високим кров'яним тиском, які їли три ківі на день протягом восьми тижнів, мали нижчий артеріальний тиск, ніж ті, хто їв лише одне яблуко на день. Крім того, доведено, що споживання ківі покращує ментальне здоров'я всього за чотири дні.

Чорний шоколад

Дослідження 2025 року виявило, що чорний шоколад може допомогти розслабити кровоносні судини та покращити кровообіг, що з часом призводить до зниження артеріального тиску.

Учасники дослідження, які регулярно споживали флавани-3-оли - тип флавоноїдів, що містяться в какао, спостерігали зниження артеріального тиску, яке було на рівні з результатами від деяких широко призначених препаратів від гіпертонії.

Флаван-3-оли підсилюють вироблення оксиду азоту в організмі, що допомагає кровоносним судинам легше розширюватися та покращує кровотік. Згідно з дослідженням, ефективна доза для зниження тиску - це близько 50 грамів чорного шоколаду.

Ця інформація надана виключно в ознайомлювальних цілях і не замінює консультації з лікарем або дієтологом. Перед внесенням будь-яких змін у свій раціон, особливо при наявності хронічних захворювань, обов'язково зверніться до фахівця.