5 продуктов, которые могут естественным образом снизить давление
Для людей с высоким кровяным давлением специалисты рекомендуют регулярно заниматься спортом, поддерживать здоровый вес, бросить курить и придерживаться полноценного питания.
Какие именно продукты помогут естественно снизить давление, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.
Сок из свеклы
Свекла является богатым источником нитратов, которые в организме превращаются в оксид азота. Это вещество известно своей способностью расслаблять кровеносные сосуды и поддерживать здоровый уровень артериального давления. Сок свеклы содержит больше нитратов, чем вареная свекла, а недавнее исследование показало, что его употребление небольшими порциями дважды в день может помочь снизить кровяное давление у пожилых людей.
Исследователи в журнале EurekAlert обнаружили, что после употребления свекольного сока микробиом ротовой полости участников менялся: уменьшалось количество бактерий, связанных с инфекциями, и увеличивалось количество тех, что ассоциируются с лучшим общим состоянием здоровья. Самое важное, что у пожилых людей также наблюдалось снижение артериального давления.
"Это исследование показывает, что богатые нитратами продукты изменяют микробиом ротовой полости таким образом, что это может привести к меньшему воспалению, а также к снижению артериального давления у пожилых людей", - заявил доктор Энди Джонс, соавтор исследования.
Несоленые орехи
Орехи содержат аминокислоту L-аргинин, из которой образуется оксид азота, способствующий поддержанию артериального давления. Эксперты отмечают, что практически все орехи полезны, но миндаль и фисташки содержат "святую троицу" минералов: калий, магний и кальций. Доказано, что употребление орехов также улучшает уровень глюкозы.
Исследование 2023 года показало, что употребление горсти орехов в день может уменьшить риск сердечных заболеваний на целых 25%.
Йогурт
Йогурт при условии, что он с низким содержанием сахара является отличным источником кальция и калия, которые способствуют нормализации артериального давления. Пробиотики, содержащиеся в йогурте, также помогают кишечнику усваивать эти питательные вещества и использовать их.
Киви
Киви - это настоящий "суперфуд": он богат антиоксидантами, которые, как считается, снижают артериальное давление.
Исследование 2011 года показало, что пациенты с умеренно высоким кровяным давлением, которые ели три киви в день в течение восьми недель, имели более низкое артериальное давление, чем те, кто ел только одно яблоко в день. Кроме того, доказано, что потребление киви улучшает ментальное здоровье всего за четыре дня.
Черный шоколад
Исследование 2025 года показало, что черный шоколад может помочь расслабить кровеносные сосуды и улучшить кровообращение, что со временем приводит к снижению артериального давления.
Участники исследования, которые регулярно потребляли флаваны-3-олы - тип флавоноидов, содержащихся в какао, наблюдали снижение артериального давления, которое было на уровне с результатами от некоторых широко назначенных препаратов от гипертонии.
Флаван-3-олы усиливают выработку оксида азота в организме, что помогает кровеносным сосудам легче расширяться и улучшает кровоток. Согласно исследованию, эффективная доза для снижения давления - это около 50 граммов черного шоколада.
Эта информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не заменяет консультации с врачом или диетологом. Перед внесением каких-либо изменений в свой рацион, особенно при наличии хронических заболеваний, обязательно обратитесь к специалисту.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.