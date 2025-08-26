5 продуктов, которые могут естественным образом снизить давление

Для людей с высоким кровяным давлением специалисты рекомендуют регулярно заниматься спортом, поддерживать здоровый вес, бросить курить и придерживаться полноценного питания.

Какие именно продукты помогут естественно снизить давление, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Сок из свеклы

Свекла является богатым источником нитратов, которые в организме превращаются в оксид азота. Это вещество известно своей способностью расслаблять кровеносные сосуды и поддерживать здоровый уровень артериального давления. Сок свеклы содержит больше нитратов, чем вареная свекла, а недавнее исследование показало, что его употребление небольшими порциями дважды в день может помочь снизить кровяное давление у пожилых людей.

Исследователи в журнале EurekAlert обнаружили, что после употребления свекольного сока микробиом ротовой полости участников менялся: уменьшалось количество бактерий, связанных с инфекциями, и увеличивалось количество тех, что ассоциируются с лучшим общим состоянием здоровья. Самое важное, что у пожилых людей также наблюдалось снижение артериального давления.

"Это исследование показывает, что богатые нитратами продукты изменяют микробиом ротовой полости таким образом, что это может привести к меньшему воспалению, а также к снижению артериального давления у пожилых людей", - заявил доктор Энди Джонс, соавтор исследования.

Несоленые орехи

Орехи содержат аминокислоту L-аргинин, из которой образуется оксид азота, способствующий поддержанию артериального давления. Эксперты отмечают, что практически все орехи полезны, но миндаль и фисташки содержат "святую троицу" минералов: калий, магний и кальций. Доказано, что употребление орехов также улучшает уровень глюкозы.

Исследование 2023 года показало, что употребление горсти орехов в день может уменьшить риск сердечных заболеваний на целых 25%.

Йогурт

Йогурт при условии, что он с низким содержанием сахара является отличным источником кальция и калия, которые способствуют нормализации артериального давления. Пробиотики, содержащиеся в йогурте, также помогают кишечнику усваивать эти питательные вещества и использовать их.

Киви

Киви - это настоящий "суперфуд": он богат антиоксидантами, которые, как считается, снижают артериальное давление.

Исследование 2011 года показало, что пациенты с умеренно высоким кровяным давлением, которые ели три киви в день в течение восьми недель, имели более низкое артериальное давление, чем те, кто ел только одно яблоко в день. Кроме того, доказано, что потребление киви улучшает ментальное здоровье всего за четыре дня.

Черный шоколад

Исследование 2025 года показало, что черный шоколад может помочь расслабить кровеносные сосуды и улучшить кровообращение, что со временем приводит к снижению артериального давления.

Участники исследования, которые регулярно потребляли флаваны-3-олы - тип флавоноидов, содержащихся в какао, наблюдали снижение артериального давления, которое было на уровне с результатами от некоторых широко назначенных препаратов от гипертонии.

Флаван-3-олы усиливают выработку оксида азота в организме, что помогает кровеносным сосудам легче расширяться и улучшает кровоток. Согласно исследованию, эффективная доза для снижения давления - это около 50 граммов черного шоколада.

Эта информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не заменяет консультации с врачом или диетологом. Перед внесением каких-либо изменений в свой рацион, особенно при наличии хронических заболеваний, обязательно обратитесь к специалисту.