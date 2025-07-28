5 поширених помилок у Windows, яких припускаються майже всі користувачі: як їх уникнути

Немає резервної копії

Жорсткий диск вийшов з ладу, вірус зашифрував дані або помилково видалено важливий проtкт - і ви залишилися без доступу до потрібних файлів. Якщо у вас немає резервної копії, відновити інформацію буде вкрай складно, якщо взагалі можливо.

Як створити резервну копію даних

Використовуйте зовнішній накопичувач. Підключіть зовнішній диск і налаштуйте регулярне резервне копіювання через "Історію файлів" або "Резервне копіювання та відновлення" у Windows.

Підключіть зовнішній диск і налаштуйте регулярне резервне копіювання через "Історію файлів" або "Резервне копіювання та відновлення" у Windows. Додайте хмарний захист. OneDrive, Google Drive або Dropbox підійдуть для зберігання важливих документів і фотографій.

OneDrive, Google Drive або Dropbox підійдуть для зберігання важливих документів і фотографій. Увімкніть автоматизацію. Налаштуйте щоденні або щотижневі автоматичні копії - і більше не думайте про це.

Налаштуйте щоденні або щотижневі автоматичні копії - і більше не думайте про це. Періодично перевіряйте працездатність резервної копії - зіпсований бекап нічим не кращий за його відсутність.

Немає збереженого ключа BitLocker

BitLocker - це вбудований у Windows засіб шифрування, що перетворює ваш жорсткий диск на цифровий сейф. Але якщо ви втратите ключ відновлення, доступ до зашифрованих даних буде неможливий.

Як уникнути блокування:

Збережіть ключ. Під час активації BitLocker створюється унікальний ключ відновлення. Його потрібно зберегти.

Під час активації BitLocker створюється унікальний ключ відновлення. Його потрібно зберегти. Зберігайте безпечно. Зберігайте ключ в обліковому записі Microsoft, роздрукуйте його або запишіть у надійне місце (не на цьому ж комп'ютері!).

Знайти ключ можна за посиланням: account.microsoft.com/devices/recoverykey.

Також рекомендується перевірити статус шифрування. Введіть "Управління BitLocker" у пошуку Windows і перевірте, чи ввімкнено функцію.

Пропускаєте оновлення Windows

Багато користувачів відкладають встановлення оновлень, натискаючи "Нагадати пізніше". Це помилка: апдейти закривають уразливості, покращують продуктивність і додають нові функції.

Що робити:

Переконайтеся, що оновлення ввімкнено. Перейдіть у "Налаштування", "Центр оновлення Windows" і активуйте автооновлення.

Перезавантажуйте комп'ютер. Багато оновлень набувають чинності тільки після перезавантаження

Заглядайте в "Додаткові параметри". Там знаходяться драйвери та оновлення якості - їх теж важливо встановлювати

Налаштуйте зручний час для оновлень - ввечері або в обід, щоб не заважало роботі.

Відключили Windows Defender і не поставили антивірус

Сьогоднішні кібератаки можуть відбуватися непомітно: через листи, сайти, банери. Якщо відключити вбудований Windows Defender і не встановити заміну, ви залишаєтеся без захисту.

Як захистити систему:

Залиште Defender увімкненим. Це потужне рішення за замовчуванням, що підходить більшості користувачів.

Не встановлюйте кілька антивірусів одночасно. Вони конфліктують між собою

За бажання - виберіть альтернативу: Bitdefender, Kaspersky, ESET та інші. Головне - не використовувати їх одночасно з Defender

Перевіряйте захист регулярно: введіть "Безпека Windows" у пошуку та відкрийте розділ "Захист від вірусів і загроз".

Не працюйте постійно під адміністратором

Windows розділяє звичайні й адміністраторські облікові записи. Однак багато користувачів за звичкою використовують систему з правами адміністратора - встановлюють програми, читають пошту, виходять в інтернет.

Це створює вразливість: у разі зараження шкідливе ПЗ отримує ті самі права, що й користувач. А отже - доступ до системних файлів, можливість видаляти дані та встановлювати приховані "лазівки".

Як знизити ризики:

Створіть окремий обліковий запис. Оформіть стандартний обліковий запис без прав адміністратора - його можна використовувати для повсякденної роботи.

Використовуйте права адміністратора тільки за потреби. Якщо програмі потрібні розширені права, Windows попросить ввести пароль адміністратора. Це допоможе тримати процес під контролем.

Де налаштувати: відкрийте "Налаштування", "Облікові записи", "Інші користувачі", додайте нового користувача і встановіть потрібні права доступу.

Робота з-під обмеженого облікового запису може здатися незвичною, але рівень безпеки підвищується значно. У разі зараження віруси отримають мінімум доступу і завдадуть менше шкоди.