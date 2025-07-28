5 поширених помилок у Windows, яких припускаються майже всі користувачі: як їх уникнути

Windows вважається надійною операційною системою, але навіть вона не застрахована від збоїв - особливо якщо користувач сам припускається критичних помилок. Багато проблем виникають не через баги, а через неуважність.
Про 5 найпоширеніших помилок і про те, як уникнути неприємних наслідків у кілька кліків, розповідає РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.
Жорсткий диск вийшов з ладу, вірус зашифрував дані або помилково видалено важливий проtкт - і ви залишилися без доступу до потрібних файлів. Якщо у вас немає резервної копії, відновити інформацію буде вкрай складно, якщо взагалі можливо.
Як створити резервну копію даних
BitLocker - це вбудований у Windows засіб шифрування, що перетворює ваш жорсткий диск на цифровий сейф. Але якщо ви втратите ключ відновлення, доступ до зашифрованих даних буде неможливий.
Як уникнути блокування:
Знайти ключ можна за посиланням: account.microsoft.com/devices/recoverykey.
Також рекомендується перевірити статус шифрування. Введіть "Управління BitLocker" у пошуку Windows і перевірте, чи ввімкнено функцію.
Багато користувачів відкладають встановлення оновлень, натискаючи "Нагадати пізніше". Це помилка: апдейти закривають уразливості, покращують продуктивність і додають нові функції.
Що робити:
Сьогоднішні кібератаки можуть відбуватися непомітно: через листи, сайти, банери. Якщо відключити вбудований Windows Defender і не встановити заміну, ви залишаєтеся без захисту.
Як захистити систему:
Windows розділяє звичайні й адміністраторські облікові записи. Однак багато користувачів за звичкою використовують систему з правами адміністратора - встановлюють програми, читають пошту, виходять в інтернет.
Це створює вразливість: у разі зараження шкідливе ПЗ отримує ті самі права, що й користувач. А отже - доступ до системних файлів, можливість видаляти дані та встановлювати приховані "лазівки".
Як знизити ризики:
Створіть окремий обліковий запис. Оформіть стандартний обліковий запис без прав адміністратора - його можна використовувати для повсякденної роботи.
Використовуйте права адміністратора тільки за потреби. Якщо програмі потрібні розширені права, Windows попросить ввести пароль адміністратора. Це допоможе тримати процес під контролем.
Де налаштувати: відкрийте "Налаштування", "Облікові записи", "Інші користувачі", додайте нового користувача і встановіть потрібні права доступу.
Робота з-під обмеженого облікового запису може здатися незвичною, але рівень безпеки підвищується значно. У разі зараження віруси отримають мінімум доступу і завдадуть менше шкоди.
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