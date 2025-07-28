5 распространенных ошибок в Windows, которые совершают почти все пользователи: как их избежать

Нет резервной копии

Жесткий диск вышел из строя, вирус зашифровал данные или по ошибке удален важный проект - и вы остались без доступа к нужным файлам. Если у вас нет резервной копии, восстановить информацию будет крайне сложно, если вообще возможно.

Как создать резервную копию данных

Используйте внешний накопитель. Подключите внешний диск и настройте регулярное резервное копирование через "Историю файлов" или "Резервное копирование и восстановление" в Windows.

Подключите внешний диск и настройте регулярное резервное копирование через "Историю файлов" или "Резервное копирование и восстановление" в Windows. Добавьте облачную защиту. OneDrive, Google Drive или Dropbox подойдут для хранения важных документов и фотографий.

OneDrive, Google Drive или Dropbox подойдут для хранения важных документов и фотографий. Включите автоматизацию. Настройте ежедневные или еженедельные автоматические копии - и больше не думайте об этом.

Настройте ежедневные или еженедельные автоматические копии - и больше не думайте об этом. Периодически проверяйте работоспособность резервной копии - испорченный бэкап ничем не лучше его отсутствия.

Нет сохранного ключа BitLocker

BitLocker - это встроенное в Windows средство шифрования, превращающее ваш жесткий диск в цифровой сейф. Но если вы потеряете ключ восстановления, доступ к зашифрованным данным будет невозможен.

Как избежать блокировки:

Сохраните ключ. При активации BitLocker создается уникальный ключ восстановления. Его нужно сохранить.

При активации BitLocker создается уникальный ключ восстановления. Его нужно сохранить. Храните безопасно. Сохраняйте ключ в учетной записи Microsoft, распечатайте его или запишите в надежное место (не на этом же компьютере!).

Найти ключ можно по ссылке: account.microsoft.com/devices/recoverykey.

Также рекомендуется проверить статус шифрования. Введите "Управление BitLocker" в поиске Windows и проверьте, включена ли функция.

Пропускаете обновления Windows

Многие пользователи откладывают установку обновлений, нажимая "Напомнить позже". Это ошибка: апдейты закрывают уязвимости, улучшают производительность и добавляют новые функции.

Что делать:

Убедитесь, что обновления включены. Перейдите в "Настройки", "Центр обновления Windows" и активируйте автообновление

Перезагружайте компьютер. Многие обновления вступают в силу только после перезагрузки

Заглядывайте в "Дополнительные параметры". Там находятся драйверы и обновления качества - их тоже важно устанавливать

Настройте удобное время для обновлений - вечером или в обед, чтобы не мешало работе.

Отключили Windows Defender и не поставили антивирус

Сегодняшние кибератаки могут происходить незаметно: через письма, сайты, баннеры. Если отключить встроенный Windows Defender и не установить замену, вы остаетесь без защиты.

Как защитить систему:

Оставьте Defender включенным. Это мощное решение по умолчанию, подходящее большинству пользователей

Не устанавливайте несколько антивирусов одновременно. Они конфликтуют между собой

При желании - выберите альтернативу: Bitdefender, Kaspersky, ESET и другие. Главное - не использовать их одновременно с Defender

Проверяйте защиту регулярно: введите "Безопасность Windows" в поиске и откройте раздел "Защита от вирусов и угроз".

Не работайте постоянно под администратором

Windows разделяет обычные и администраторские учетные записи. Однако многие пользователи по привычке используют систему с правами администратора - устанавливают программы, читают почту, выходят в интернет.

Это создает уязвимость: в случае заражения вредоносное ПО получает те же права, что и пользователь. А значит - доступ к системным файлам, возможность удалять данные и устанавливать скрытые "лазейки".

Как снизить риски:

Создайте отдельную учетную запись. Оформите стандартную учетную запись без прав администратора - ее можно использовать для повседневной работы.

Используйте права администратора только при необходимости. Если программе нужны расширенные права, Windows попросит ввести пароль администратора. Это поможет держать процесс под контролем.

Где настроить: откройте "Настройки", "Учетные записи", "Другие пользователи", добавьте нового пользователя и установите нужные права доступа.

Работа из-под ограниченной учетной записи может показаться непривычной, но уровень безопасности повышается значительно. В случае заражения вирусы получат минимум доступа и нанесут меньше вреда.