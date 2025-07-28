5 распространенных ошибок в Windows, которые совершают почти все пользователи: как их избежать

Windows считается надежной операционной системой, но даже она не застрахована от сбоев - особенно если пользователь сам допускает критичные ошибки. Многие проблемы возникают не из-за багов, а из-за невнимательности.
О 5 самых распространенных ошибках и о том, как избежать неприятных последствий в пару кликов, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.
Жесткий диск вышел из строя, вирус зашифровал данные или по ошибке удален важный проект - и вы остались без доступа к нужным файлам. Если у вас нет резервной копии, восстановить информацию будет крайне сложно, если вообще возможно.
Как создать резервную копию данных
BitLocker - это встроенное в Windows средство шифрования, превращающее ваш жесткий диск в цифровой сейф. Но если вы потеряете ключ восстановления, доступ к зашифрованным данным будет невозможен.
Как избежать блокировки:
Найти ключ можно по ссылке: account.microsoft.com/devices/recoverykey.
Также рекомендуется проверить статус шифрования. Введите "Управление BitLocker" в поиске Windows и проверьте, включена ли функция.
Многие пользователи откладывают установку обновлений, нажимая "Напомнить позже". Это ошибка: апдейты закрывают уязвимости, улучшают производительность и добавляют новые функции.
Что делать:
Сегодняшние кибератаки могут происходить незаметно: через письма, сайты, баннеры. Если отключить встроенный Windows Defender и не установить замену, вы остаетесь без защиты.
Как защитить систему:
Windows разделяет обычные и администраторские учетные записи. Однако многие пользователи по привычке используют систему с правами администратора - устанавливают программы, читают почту, выходят в интернет.
Это создает уязвимость: в случае заражения вредоносное ПО получает те же права, что и пользователь. А значит - доступ к системным файлам, возможность удалять данные и устанавливать скрытые "лазейки".
Как снизить риски:
Создайте отдельную учетную запись. Оформите стандартную учетную запись без прав администратора - ее можно использовать для повседневной работы.
Используйте права администратора только при необходимости. Если программе нужны расширенные права, Windows попросит ввести пароль администратора. Это поможет держать процесс под контролем.
Где настроить: откройте "Настройки", "Учетные записи", "Другие пользователи", добавьте нового пользователя и установите нужные права доступа.
Работа из-под ограниченной учетной записи может показаться непривычной, но уровень безопасности повышается значительно. В случае заражения вирусы получат минимум доступа и нанесут меньше вреда.
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