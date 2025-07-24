5 овочів, які знижують тиск не гірше за буряк

Шпинат

Ці листові овочі - справжнє джерело харчових нітратів, не поступаючись буряку. Шпинат легко інтегрувати в щоденний раціон: додайте його до смузі, омлетів, салатів або легких гарнірів. Його ніжний смак і універсальність роблять його одним із найдоступніших способів підвищити споживання нітратів.

Крім того, шпинат багатий на калій, який також відіграє ключову роль у регуляції артеріального тиску, допомагаючи збалансувати рівень натрію в організмі. Магній, що міститься в шпинаті, також сприяє розслабленню судин.

Рукола

Ця дещо гіркувата листова зелень є ще одним чудовим джерелом харчових нітратів. Рукола ідеально підходить для салатів, бутербродів або як доповнення до пасти. Її пікантний смак додасть вишуканості вашим стравам, а організм отримає цінну дозу нітратів, які перетворяться на оксид азоту і допоможуть розширити кровоносні судини.

Як і шпинат, рукола містить калій та інші антиоксиданти, які підтримують здоров'я серцево-судинної системи.

Селера

Селера не лише освіжає та додає хрусткості салатам, а й є чудовим джерелом нітратів. Вона також містить сполуки під назвою фталіди, які, як показують деякі дослідження, можуть сприяти розслабленню гладкої мускулатури артерій, що призводить до розширення кровоносних судин і, відповідно, зниження артеріального тиску.

Селера також багата на клітковину та воду, що допомагає контролювати вагу ще один важливий фактор у боротьбі з гіпертонією. Вживайте її сирою, додавайте до супів, тушкованих страв або робіть з неї соки.

Фенхель

Фенхель, з його характерним анісовим присмаком, є не тільки оригінальним кулінарним інгредієнтом, а й цінним джерелом нітратів. Цей овоч також багатий на калій, який, як відомо, допомагає протидіяти впливу натрію і підтримувати здоровий баланс рідини в організмі, що є критично важливим для регуляції кров'яного тиску.

Фенхель можна вживати сирим у салатах, запікати, тушкувати або додавати до рибних страв.

Капуста кейл

Кейл, або кучерява капуста, вже давно визнана суперфудом завдяки своєму неймовірному поживному профілю. І, звісно ж, вона також містить значну кількість харчових нітратів, що робить її ефективною для зниження артеріального тиску. Кейл є чудовим джерелом вітамінів C, K, A, а також калію та магнію - мінералів, що відіграють ключову роль у підтримці здоров'я серця та судин.

Додавайте кейл до смузі, готуйте з ним салати, чіпси або використовуйте як інгредієнт для супів.

Принцип дії цих овочів такий самий, як і у буряка: вони містять велику кількість харчових нітратів. Коли ми вживаємо ці нітрати, бактерії в ротовій порожнині (той самий оральний мікробіом, про який йшлося в дослідженні бурякового соку) перетворюють їх на нітрити. Ці нітрити потім всмоктуються в кров і перетворюються на оксид азоту (NO).