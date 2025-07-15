Недорогі, але потужні: 5 українських суперфудів, які змінять ваше здоров'я за копійки

Для того, щоб бути здоровим та енергійним, не потрібно витрачати шалені гроші на екзотичні продукти. В Україні існує багато продуктів, які принесуть вам максимальну користь.

Які 5 недорогих та доступних продуктів треба вживати, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.

Яйця: ідеальний білок і джерело енергії

Яйця – це не просто сніданок, а справжня "вітамінна бомба" у шкаралупі. Вони є одними з найдоступніших джерел високоякісного білка, що робить їх незамінними для спортсменів, тих, хто худне, та й просто для підтримки м'язової маси та відчуття ситості.

Чому яйця - суперфуд?

Повноцінний білок

Містять усі дев'ять незамінних амінокислот, необхідних організму. Це ідеальний будівельний матеріал для м'язів, шкіри, волосся та нігтів.

Вітаміни та мінерали

Багаті на вітаміни групи В (особливо В12), вітамін D (один з небагатьох природних джерел), холін (важливий для мозку та нервової системи), селен, фосфор та залізо.

Довга ситість

Завдяки високому вмісту білка та жирів, яйця чудово насичують і допомагають контролювати апетит протягом дня.

Гречка: королева круп та скарбниця мікроелементів

Гречка - це не просто гарнір, а унікальна псевдозлакова культура, яка десятиліттями годувала українців і досі залишається недооціненим суперфудом. Вона не містить глютену, що робить її ідеальною для людей з целіакією або чутливістю до глютену.

Чому гречка - суперфуд?

Складні вуглеводи

Забезпечує стабільне постачання енергії, не викликаючи різких стрибків цукру в крові, що важливо для контролю ваги та діабету.

Високий вміст клітковини

Покращує травлення, сприяє очищенню кишечника та дарує тривале відчуття ситості.

Багата на мінерали

Джерело магнію (для нервової системи та м'язів), заліза (для крові), цинку, міді та марганцю.

Антиоксиданти

Містить рутин та кверцетин, які мають протизапальні та антиоксидантні властивості.

Буряк: очищувач організму та джерело енергії

Буряк - коренеплід, який часто недооцінюють, але він є справжнім детокс-чемпіоном та потужним джерелом корисних речовин. Його можна їсти сирим, вареним, запеченим або додавати до соків.

Чому буряк - суперфуд?

Нітрати (природні)

Буряк багатий на природні нітрати, які в організмі перетворюються на оксид азоту. Це розширює судини, покращує кровообіг, знижує артеріальний тиск та підвищує витривалість під час фізичних навантажень.

Антиоксиданти (бетаціаніни)

Саме вони надають буряку насичений червоний колір і є потужними антиоксидантами, що борються із запаленням та захищають клітини від пошкоджень.

Клітковина

Сприяє здоровому травленню, допомагає очистити кишечник від токсинів.

Квашена капуста: пробіотична бомба для імунітету та травлення

Квашена капуста - це традиційний український продукт, який є неймовірно корисним для здоров'я, особливо для травної системи та імунітету. Це живий пробіотик, створений без жодних хімічних добавок.

Чому квашена капуста - суперфуд?

Пробіотики

У процесі квашення утворюються корисні бактерії (лактобактерії), які відновлюють здорову мікрофлору кишечника. Це покращує травлення, засвоєння поживних речовин та зміцнює імунітет (адже більша частина імунітету знаходиться саме в кишечнику).

Вітамін С

Квашена капуста зберігає значну кількість вітаміну С, який є потужним антиоксидантом та незамінним для імунної системи.

Клітковина

Сприяє нормалізації роботи кишечника, допомагає при запорах.

Низька калорійність

Це ідеальний продукт для тих, хто худне, адже вона містить мінімум калорій при максимальній користі.

Насіння чіа: суперзірка серед насіння (хоч і імпортна, але доступна)

Хоча насіння чіа не є традиційним українським продуктом, воно стало дуже популярним і вже досить доступним в Україні. Його варто включити до цього списку завдяки унікальним поживним властивостям та здатності насичувати.

Чому насіння чіа - суперфуд?

Омега-3 жирні кислоти

Чіа є одним з найкращих рослинних джерел омега-3 (альфа-ліноленової кислоти), що важливі для здоров'я серця, мозку та зменшення запалення.

Клітковина

Неймовірно багаті на розчинну та нерозчинну клітковину. Вони поглинають воду і утворюють гель, що дає довготривале відчуття ситості, допомагає контролювати рівень цукру в крові та підтримує здорове травлення.

Білок

Містять непогану кількість білка, що робить їх цінними для вегетаріанців та веганів.

Мінерали

Джерело кальцію, магнію, фосфору.