5 овощей, которые снижают давление не хуже свеклы

Шпинат

Эти листовые овощи - настоящий источник пищевых нитратов, не уступая свекле. Шпинат легко интегрировать в ежедневный рацион: добавьте его в смузи, омлеты, салаты или легкие гарниры. Его нежный вкус и универсальность делают его одним из самых доступных способов повысить потребление нитратов.

Кроме того, шпинат богат калием, который также играет ключевую роль в регуляции артериального давления, помогая сбалансировать уровень натрия в организме. Магний, содержащийся в шпинате, также способствует расслаблению сосудов.

Руккола

Эта несколько горьковатая листовая зелень является еще одним отличным источником пищевых нитратов. Руккола идеально подходит для салатов, бутербродов или как дополнение к пасте. Ее пикантный вкус придаст изысканности вашим блюдам, а организм получит ценную дозу нитратов, которые превратятся в оксид азота и помогут расширить кровеносные сосуды.

Как и шпинат, руккола содержит калий и другие антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Сельдерей

Сельдерей не только освежает и добавляет хрусткости салатам, но и является отличным источником нитратов. Он также содержит соединения под названием фталиды, которые, как показывают некоторые исследования, могут способствовать расслаблению гладкой мускулатуры артерий, что приводит к расширению кровеносных сосудов и, соответственно, снижению артериального давления.

Сельдерей также богат клетчаткой и водой, что помогает контролировать вес еще один важный фактор в борьбе с гипертонией. Употребляйте его сырым, добавляйте в супы, тушеные блюда или делайте из него соки.

Фенхель

Фенхель, с его характерным анисовым привкусом, является не только оригинальным кулинарным ингредиентом, но и ценным источником нитратов. Этот овощ также богат калием, который, как известно, помогает противодействовать воздействию натрия и поддерживать здоровый баланс жидкости в организме, что является критически важным для регуляции кровяного давления.

Фенхель можно употреблять сырым в салатах, запекать, тушить или добавлять в рыбные блюда.

Капуста кейл

Кейл, или кудрявая капуста, уже давно признана суперфудом благодаря своему невероятному питательному профилю. И, конечно же, она также содержит значительное количество пищевых нитратов, что делает ее эффективной для снижения артериального давления. Кейл является отличным источником витаминов C, K, A, а также калия и магния - минералов, играющих ключевую роль в поддержании здоровья сердца и сосудов.

Добавляйте кейл в смузи, готовьте с ним салаты, чипсы или используйте как ингредиент для супов.

Принцип действия этих овощей такой же, как и у свеклы: они содержат большое количество пищевых нитратов. Когда мы употребляем эти нитраты, бактерии в ротовой полости (тот самый оральный микробиом, о котором шла речь в исследовании свекольного сока) превращают их в нитриты. Эти нитриты затем всасываются в кровь и превращаются в оксид азота (NO).