5 особливостей iPhone Fold, які можуть змінити ринок у 2026 році

Після багатьох років чуток і розробок Apple може вперше представити складаний iPhone у 2026 році.
Про ключові функції майбутнього iPhone Fold розповідає РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Судячи з витоків, пристрій отримає:
Таким чином, користувачі зможуть в одному пристрої отримати як компактний, так і збільшений екран - залежно від режиму використання.
Одна з найбільш обговорюваних проблем складаних смартфонів - помітна складка на місці згину. Apple, за чутками, розробила "безскладкову" конструкцію, яка усуває цей візуальний дефект.
Крім того, товщина iPhone Fold може становити:
Нова модель, згідно з витоками, отримає чотири камери:
Також очікується, що фронтальні камери відповідатимуть оновленій 24-мегапіксельній лінійці iPhone 17.
Всупереч очікуванням, Face ID можуть замінити на Touch ID, який, найімовірніше, буде вбудований у бічну кнопку, як у моделях iPhone SE. Це рішення може бути пов'язане з нестачею місця або бажанням скоротити кількість дублюючих компонентів.
Хоча в лінійці iPhone 17 Pro очікується відмова від титану, в iPhone Fold цей матеріал залишиться - ним, за даними джерел, будуть посилені шарнір і корпус пристрою.
Аналітики очікують, що складаний iPhone може перевести смартфони, що згинаються, в масовий сегмент. Поки залишається відкритим питання - як Apple реалізує можливості iOS для великого внутрішнього дисплея.
Компанія традиційно робить ставку на баланс "заліза" і ПЗ, тому інтерес до інтерфейсу і мультизадачності в iPhone Fold особливо високий.
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