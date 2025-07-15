5 особенностей iPhone Fold, которые могут изменить рынок в 2026 году

После многих лет слухов и разработок Apple может впервые представить складной iPhone в 2026 году.
О ключевых функциях будущего iPhone Fold рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Судя по утечкам, устройство получит:
Таким образом, пользователи смогут в одном устройстве получить как компактный, так и увеличенный экран - в зависимости от режима использования.
Одна из самых обсуждаемых проблем складных смартфонов - заметная складка на месте сгиба. Apple, по слухам, разработала "безскладочную" конструкцию, которая устраняет этот визуальный дефект.
Кроме того, толщина iPhone Fold может составлять:
Новая модель, согласно утечкам, получит четыре камеры:
Также ожидается, что фронтальные камеры будут соответствовать обновленной 24-мегапиксельной линейке iPhone 17.
Вопреки ожиданиям, Face ID могут заменить на Touch ID, который, скорее всего, будет встроенный в боковую кнопку, как в моделях iPhone SE. Это решение может быть связано с нехваткой места или желанием сократить количество дублирующих компонентов.
Хотя в линейке iPhone 17 Pro ожидается отказ от титана, в iPhone Fold этот материал останется - им, по данным источников, будут усилены шарнир и корпус устройства.
Аналитики ожидают, что складной iPhone может перевести сгибающиеся смартфоны в массовый сегмент. Пока остается открытым вопрос - как Apple реализует возможности iOS для большого внутреннего дисплея.
Компания традиционно делает ставку на баланс "железа" и ПО, поэтому интерес к интерфейсу и мультизадачности в iPhone Fold особенно высок.
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