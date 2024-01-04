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Світоліна з ефектним камбеком переграла переможницю US Open-2021 в Окленді

Окленд, Четвер 04 січня 2024 10:51
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Світоліна з ефектним камбеком переграла переможницю US Open-2021 в Окленді Фото: Еліна Світоліна попрямувала в чвертьфінал (twitter.com/ASB_Classic)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала британку Емму Радукану в 1/8 фіналу новозеландського турніру Auckland Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ASB Classic Auckland Open, 2-й раунд

Радукану – Світоліна – 1:2 (7:6, 6:7, 1:6)

Гаряче на корті стало вже в третьому геймі. Радукану всерйоз націлилася на брейк і з шостої (!) спроби таки дотиснула українку на її подачі. Розчарована Світоліна тут же легко віддала ще два гейми, але швидко опанувала ситуацію і продовжила боротьбу.

Зі, здавалося, неминучого фіаско (1:5) вітчизняна тенісистка зуміла повернутися до гри, набравши 5 пунктів поспіль. Так Світоліна гарантувала собі тай-брейк, але в додатковому розіграші удача відвернулася від неї, а британка реалізувала другий сет-пойнт.

Зі старту другої партії розпочався обмін брейками. Уже до середини сету Радукану та Світоліна двічі набрали пункти на чужих подачах (3:3) та далі зосередилися на власних. Справа знову дійшла до тай-брейку, але цього разу тут перемогла українська тенісистка та перевела матч у вирішальну партію.

Світоліна на емоційному підйомі просто зім'яла опонентку. Вона з двома брейками повела 5:0, дозволила Радукану розмочити рахунок і холоднокровно завершила поєдинок на власну користь. У наступному колі українка зустрінеться з чешкою Маріє Боузковою (5 січня).

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