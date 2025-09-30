5 модних гольфів на осінь 2025: що радить Андре Тан

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився своїми рекомендаціями щодо модних гольфів, які допоможуть створити бездоганний образ у прохолодну пору року.
Детальніше про те, які моделі вибрати та з чим їх поєднувати, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео з Instagram модельєра.
Гольфи з кашеміру - це справжня любов з першого дотику. Вони дуже м'які та приємні до шкіри. Такий матеріал дарує не тільки тепло, а й особливу атмосферу затишку і домашнього комфорту.
Вони чудово поєднуються з будь-яким образом: носіть їх і з брюками, і з плісированими спідницями, а також під шорти. Завдяки кашеміровим гольфам ваш образ завжди матиме елегантний і доглянутий вигляд.
Наступний незамінний варіант - це класичні чорні гольфи. Їх вважають базовим елементом осінньо-зимового гардероба. Вони надають образу стриманості та елегантності, а також створюють відчуття впевненості.
Чорні гольфи ідеально пасують до спідниць і широких штанів, створюючи збалансований, стильний вигляд. Це універсальний аксесуар, який допоможе виглядати гармонійно в будь-якій ситуації.
Щоб додати яскравості в образи, обов'язково підберіть гольфи з принтом. Вони стануть вашою маленькою перлиною і точно привернуть увагу.
Важливо, щоб принт був ненав'язливим, не надто кричущим - це додасть образу легкості та стилю і не перевантажить його. Такі гольфи чудово поєднуються зі спідницями або штанами в нейтральних тонах.
Цей сезон повертає моду на довгі гольфи до коліна. Вони не тільки мають ефектний вигляд, але й забезпечують додаткове тепло в прохолодні дні.
Їх можна носити з короткими джинсами, легінсами або спідницями - і це матиме дуже модний вигляд. Такий стиль нагадує моду 2000-х і додає нотку ностальгії, що дуже актуально сьогодні.
І, нарешті, не забувайте про кольорові гольфи. Яскраві відтінки - це не тільки модний тренд, а й спосіб додати життя та енергії осіннім будням.
Вибирайте відтінки від класичного чорного і синього до яскравого помаранчевого. Вони зроблять будь-який твій образ жвавішим і виразнішим.
Вас також може зацікавити