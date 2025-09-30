5 модных гольфов на осень 2025: что советует Андре Тан

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился своими рекомендациями относительно модных гольфов, которые помогут создать безупречный образ в прохладное время года.
Подробнее об том, какие модели выбрать и с чем их сочетать, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео из Instagram модельера.
Гольфы из кашемира - это настоящая любовь с первого прикосновения. Они очень мягкие и приятные к коже. Такой материал дарит не только тепло, но и особую атмосферу уюта и домашнего комфорта.
Они отлично сочетаются с любым образом: носите их и с брюками, и с плиссированными юбками, а также под шорты. Благодаря кашемировым гольфам ваш образ всегда будет выглядеть элегантно и ухоженно.
Следующий незаменимый вариант - это классические черные гольфы. Их считают базовым элементом осенне-зимнего гардероба. Они придают образу сдержанности и элегантности, а также создают чувство уверенности.
Черные гольфы идеально подходят к юбкам и широким брюкам, создавая сбалансированный, стильный вид. Это универсальный аксессуар, который поможет смотреться гармонично в любой ситуации.
Чтобы добавить яркости в образы, обязательно присмотрите гольфы с принтом. Они станут вашей маленькой жемчужиной и точно привлекут внимание.
Важно, чтобы принт был ненавязчивым, не слишком вопиющим - это придаст образу легкости и стиля и не перегрузит его. Такие гольфы отлично сочетаются с юбками или штанами в нейтральных тонах.
Этот сезон возвращает моду на длинные гольфы до колена. Они не только выглядят эффектно, но обеспечивают дополнительное тепло в прохладные дни.
Их можно носить с короткими джинсами, леггинсами или юбками - и это будет смотреться очень модно. Такой стиль напоминает моду 2000-х и добавляет нотку ностальгии, что очень актуально сегодня.
И, наконец, не забывайте о цветных гольфах. Яркие оттенки - это не только модный тренд, но и способ прибавить жизни и энергии осенним будням.
Выбирайте оттенки от классического черного и синего до яркого оранжевого. Они сделают любой твой образ живее и выразительнее.
