Более 5 млн гектаров сельхозземель в частной собственности, - Госгеокадастр

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Более 5 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которыми должно владеть государство, находятся в частной собственности. Эти земли вывели в частную собственность незаконными механизмами.

Такое заявление сделал глава Госгеокадастра Роман Лещенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, так называемый механизм частной приватизации начал действовать после 2001 года, когда в законодательство были внесены изменения.

"Мы сейчас выводим все в электронный реестр, оцифровываем. И приняв закон о национальной инфраструктуре геопространственных данных, а это в следующем году, мы покажем все: регистрации, когда получали, когда были при должности, на кого оформляли", - подчеркнул он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский издал указ о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность.

Как известно, в конце марта Верховная рада одобрила закон о рынке земли в Украине. Рынок земли, согласно принятому документу, должен заработать с 1 июля 2021 года.

Отметим, что в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты поднимают актуальные для каждого из нас темы. Например, почему президент Украины Владимир Зеленский хочет провести всеукраинский опрос именно в день выборов, или сколько надо будет украсть, чтобы получить пожизненное. Также гости студии размышляют на тему того, смогла ли команда Зеленского найти механизм, как избавляться от коррупционеров и негодяев у власти и кто разгонял фейки о проститутках на Майдане.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 16 октября

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская рассказала о профилактике и лечении COVID-19, а также об изменениях в протоколе лечения коронавирусной болезни в Украине.

Инфекционист Ольга Голубовская высказалась о протоколе лечения COVID-19

Также инфекционист прокомментировала случаи повторного заболевания на COVID-19 и объяснила, почему ближайшие полгода будут очень тяжелые для Украины.

Голубовская высказалась о протоколе лечения COVID-19

Кроме того, в эфире министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в нашей стране такая сложная ситуация с коронавирусом.

Степанов оправдался за тяжелую ситуацию с коронавирусом

А еще руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, Андрей Александрин, рассказал о последних результатах исследований COVID-19.

Андрей Александрин высказался о результатах исследований COVID-19

Помимо этого, лидер сборной Украины по футболу Тарас Степаненко рассказал о симптомах коронавируса, которые были у него.

Тарас Степаненко рассказал про симптомы COVID-19