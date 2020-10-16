ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Пожизненное от президента" Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Пресс-релизы, Пятница 16 октября 2020 12:02

Почему Президент Украины хочет провести всеукраинский опрос в день выборов?

Сколько надо будет украсть, чтобы получить пожизненное?

Смогла ли команда Зеленского найти механизм, как избавляться от коррупционеров и негодяев у власти?

Кто разгонял фейки о проститутках на Майдане?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);

Давид Арахамия, глава фракции партии “Слуга народа”;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;

Ирина Верещук, народный депутат, “Слуга народа”;

Нестор Шуфрич, народный депутат, “Оппозиционная платформа - за жизнь”;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность”;

Александра Устинова, народный депутат, “Голос”;

Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;

Андрей Билецкий, лидер партии “Национальный корпус”;

Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013);

Денис Бигус, основатель Bihus.Info;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;

Виталий Шабунин, глава ОО “Центр противодействия коррупции;

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994).

Они говорят, а решает народ.

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины Пресс-релизы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь