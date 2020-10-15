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Зеленский подписал указ о передаче сельхоз земель в коммунальную собственность

Чернигов, Четверг 15 октября 2020 13:12
Зеленский подписал указ о передаче сельхоз земель в коммунальную собственность
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине передадут земли сельскохозяйственного значения из государственной в коммунальную собственность. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Процедуру подписания Зеленский осуществил во время визита в Черниговскую область.

По его словам, уже с 26 октября новосозданные общины получат земли в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землеиспользования для собственного развития и благосостояния.

"Есть ключевой момент, без которого децентрализация не может быть завершена в Украине - это передача земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мерах относительно передачи земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - сказал он.

Также ранее РБК-Украина писало, что в конце марта парламент принял закон о рынке земли. Согласно документу, рынок земли полноценно заработает с 1 июля 2021 года.

При этом в начале мая Конституционный суд получил представление об отмене закона о рынке земли. В конце сентября рассмотрение дела отложили.

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