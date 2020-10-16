Понад 5 млн гектарів сільгоспземель у приватній власності, - Держгеокадастр

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Понад 5 мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення, якими має володіти держава, перебувають у приватній власності. Ці землі вивели у приватну власність незаконними механізмами.

Таку заяву зробив голова Держгеокадастру Роман Лещенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, так званий механізм приватної приватизації почав діяти після 2001 року, коли до законодавства було внесено зміни.

"Ми зараз виводимо все в електронний реєстр, оцифровуємо. І прийнявши закон про національну інфраструктуру геопросторових даних, а це в наступному році, ми покажемо все: реєстрації, коли отримували, коли були при посаді, на кого оформляли", - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський видав указ про передачу сільгоспземель з державної у комунальну власність.

Як відомо, наприкінці березня Верховна рада схвалила закон про ринок землі в Україні. Ринок землі, згідно з ухваленим документом, повинен запрацювати з 1 липня 2021 року.

Відзначимо, що в новому випуску "Свободи слова " Савіка Шустера" експерти піднімають актуальні для кожного з нас теми. Наприклад, чому президент України Володимир Зеленський хоче провести всеукраїнське опитування саме в день виборів, або скільки треба буде вкрасти, щоб отримати довічне. Також гості студії міркують на тему того, чи змогла команда Зеленського знайти механізм, як позбавлятися від корупціонерів і негідників при владі і хто розганяв фейки про повій на Майдані.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 16 жовтня

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська розповіла про профілактику і лікування COVID-19, а також про зміни в протоколі лікування коронавірусної хвороби в Україні.

Інфекціоніст Ольга Голубовська висловилася про протокол лікування COVID-19

Також інфекціоніст прокоментувала випадки повторного захворювання на COVID-19 і пояснила, чому найближчі півроку будуть дуже важкими для України.

Голубовська висловилася про протокол лікування COVID-19

Крім того, в ефірі міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому в нашій країні така складна ситуація з коронавірусом.

Степанов виправдався за важку ситуацію з коронавірусом

А ще керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін розповів про останні результати досліджень COVID-19.

Андрій Александрін висловився про результати досліджень COVID-19

Крім цього, лідер збірної України з футболу Тарас Степаненко розповів про симптоми коронавірусу, які були у нього.

Тарас Степаненко розповів про симптоми COVID-19