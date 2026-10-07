5 країн під прицілом: у Німеччині попередили про "нові небезпечні плани" Путіна

Німецький дипломат звертає увагу на те, що, крім України, Росія має територіальні претензії до Грузії, Молдови, а також Естонії, Литви та Латвії.

На цьому тлі Вадефуль нагадав Європі про заяву Путіна 20-річної давнини.

Як відомо, тоді у щорічному посланні до Федеральних зборів Росії глава Кремля поскаржився, що розпад Радянського Союзу був "найбільшою геополітичною катастрофою XX століття".

Ба більше, диктатор назвав його "справжньою драмою" для російського народу.

"Якщо це була найбільша катастрофа, то він, ймовірно, хоче її виправити... Зараз вони (країни Балтії - ред.) є членами ЄС і НАТО, і тому ми також постраждаємо як союзники", - сказав німецький міністр.

Як стверджує Вадефуль, йдеться про дійсно "нові небезпечні плани" Путіна.

Окрім того, він відреагував на заклики деяких німецьких політиків щодо скорочення або ж взагалі припинення допомоги Україні. Вадефуль чітко дав зрозуміти, що Берлін не має права відмовлятися від підтримки Києва, поки триває російська війна.

За словами дипломата, Росія зараз дуже ослаблена, і цим потрібно скористатися.

"Росія також певною мірою опинилася в глухому куті, і їй потрібне рішення. Воно потрібне всім. Ми всі хочемо завершення цієї війни. Тому я думаю, що було добре показати: ми можемо говорити. Але продовжувати це має сенс лише тоді, коли Росія якимось чином дасть зрозуміти, що готова щось поставити на порядок денний", - наголосив Вадефуль.