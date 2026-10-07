5 стран под прицелом: в Германии предупредили о "новых опасных планах" Путина

Немецкий дипломат обращает внимание на то, что, кроме Украины, у России есть территориальные претензии к Грузии, Молдове, а также Эстонии, Литве и Латвии.

На этом фоне Вадефуль напомнил Европе о заявлении Путина 20-летней давности.

Как известно, тогда в ежегодном послании Федеральному собранию России глава Кремля пожаловался, что распад Советского Союза был "величайшей геополитической катастрофой XX века".

Более того, диктатор назвал его "настоящей драмой" для российского народа.

"Если это была самая большая катастрофа, то он, вероятно, хочет ее исправить... Сейчас они (страны Балтии - ред.) являются членами ЕС и НАТО, и поэтому мы также пострадаем как союзники", - сказал немецкий министр.

Как утверждает Вадефуль, речь идет о действительно "новых опасных планах" Путина.

Кроме того, он отреагировал на призывы некоторых немецких политиков сократить или вообще прекратить помощь Украине. Вадефуль четко дал понять, что Берлин не имеет права отказываться от поддержки Киева, пока продолжается российская война.

По словам дипломата, Россия сейчас очень ослаблена, и этим нужно воспользоваться.

"Россия также в определенной степени оказалась в тупике, и ей нужно решение. Оно нужно всем. Мы все хотим завершения этой войны. Поэтому я думаю, что было хорошо показать: мы можем говорить. Но продолжать это имеет смысл только тогда, когда Россия каким-то образом даст понять, что готова что-то поставить на повестку дня", - подчеркнул Вадефуль.