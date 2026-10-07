Путін рекордно збільшив військові витрати РФ: Bloomberg розкрив нові цифри

Військові витрати Росії у 2026 році можуть сягнути 199 мільярдів доларів після різкого перегляду Кремлем бюджетних планів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Bloomberg .

За словами двох людей, наближених до російського уряду, до кінця 2026 року оборонні витрати Росії можуть наблизитися до 17 трильйонів рублів, або 199 мільярдів доларів.

Нова сума приблизно на 40% перевищує початковий план, який російська влада затвердила наприкінці 2025 року. Водночас вона майже відповідає обсягу військових витрат, закладеному в новому бюджеті РФ на 2027 рік.

Чому Кремль змінив плани

Ще рік тому Росія планувала стримувати зростання військових витрат. Кремль розраховував скоротити бюджетний дефіцит і почати відновлювати резерви, які були значною мірою витрачені під час війни.

Перед затвердженням бюджету на 2026 рік Путін зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі на Алясці.

За даними джерел Bloomberg, після зустрічі у серпні 2025 року російський президент сподівався, що вже наступного року може бути досягнута мирна угода з Україною. У такому разі потреба у значному збільшенні військових видатків зменшилася б.

Однак до січня Кремль дійшов висновку, що домовитися про угоду з Україною не вдасться, а зусилля під керівництвом США не дали очікуваного результату.

Після цього російський уряд почав прискорювати авансові виплати підприємствам оборонної промисловості та збільшувати інші видатки, пов'язані з війною.

Через це прогнозований дефіцит бюджету РФ на 2026 рік зріс до понад 7 трильйонів рублів. Спочатку російська влада розраховувала на дефіцит у 3,8 трильйона рублів.

Додаткові витрати Кремль фінансував, зокрема, за рахунок збільшення внутрішніх запозичень та продажу золота.

Військові витрати РФ залишаться високими

Росія не планує істотно скорочувати оборонні витрати й у наступні роки.

Згідно з бюджетними планами, у 2027 році на військові потреби передбачено 17,1 трильйона рублів. У 2028 році ця сума має зменшитися до 16,6 трильйона рублів, а у 2029 році - до 16,3 трильйона.

Водночас співрозмовники Bloomberg припускають, що фактичні витрати у 2027 році можуть виявитися вищими за заплановані.

Однією з причин залишаються сумніви Москви щодо можливості досягнення угоди з Україною на умовах, які влаштували б російське керівництво.