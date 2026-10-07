Путін рекордно збільшив військові витрати РФ: Bloomberg розкрив нові цифри
Військові витрати Росії у 2026 році можуть сягнути 199 мільярдів доларів після різкого перегляду Кремлем бюджетних планів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Bloomberg.
За словами двох людей, наближених до російського уряду, до кінця 2026 року оборонні витрати Росії можуть наблизитися до 17 трильйонів рублів, або 199 мільярдів доларів.
Нова сума приблизно на 40% перевищує початковий план, який російська влада затвердила наприкінці 2025 року. Водночас вона майже відповідає обсягу військових витрат, закладеному в новому бюджеті РФ на 2027 рік.
Чому Кремль змінив плани
Ще рік тому Росія планувала стримувати зростання військових витрат. Кремль розраховував скоротити бюджетний дефіцит і почати відновлювати резерви, які були значною мірою витрачені під час війни.
Перед затвердженням бюджету на 2026 рік Путін зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі на Алясці.
За даними джерел Bloomberg, після зустрічі у серпні 2025 року російський президент сподівався, що вже наступного року може бути досягнута мирна угода з Україною. У такому разі потреба у значному збільшенні військових видатків зменшилася б.
Однак до січня Кремль дійшов висновку, що домовитися про угоду з Україною не вдасться, а зусилля під керівництвом США не дали очікуваного результату.
Після цього російський уряд почав прискорювати авансові виплати підприємствам оборонної промисловості та збільшувати інші видатки, пов'язані з війною.
Через це прогнозований дефіцит бюджету РФ на 2026 рік зріс до понад 7 трильйонів рублів. Спочатку російська влада розраховувала на дефіцит у 3,8 трильйона рублів.
Додаткові витрати Кремль фінансував, зокрема, за рахунок збільшення внутрішніх запозичень та продажу золота.
Військові витрати РФ залишаться високими
Росія не планує істотно скорочувати оборонні витрати й у наступні роки.
Згідно з бюджетними планами, у 2027 році на військові потреби передбачено 17,1 трильйона рублів. У 2028 році ця сума має зменшитися до 16,6 трильйона рублів, а у 2029 році - до 16,3 трильйона.
Водночас співрозмовники Bloomberg припускають, що фактичні витрати у 2027 році можуть виявитися вищими за заплановані.
Однією з причин залишаються сумніви Москви щодо можливості досягнення угоди з Україною на умовах, які влаштували б російське керівництво.
Нагадуємо, війна проти України дедалі дорожче обходиться Росії. Високі оборонні витрати та санкції створюють серйозний тиск на економіку РФ.
За оцінкою Данської служби оборонної розвідки (DDIS), Росія наближається до "великої кризи", оскільки війна потребує дедалі більше ресурсів, а втрати російської армії зростають.