"5 канал" постраждав під час атаки на Київ: мовлення тимчасово призупинено

Наслідки нічної атаки

Всі працівники, які перебували в будівлі під час нічної зміни, не постраждали. Поки мовлення "5 каналу" призупинено як у телевізійному етері, так і на YouTube.

Колектив і технічні служби працюють над відновленням роботи. Останні новини редакція продовжує публікувати в соцмережах і на сайті.

"Ворог хоче зруйнувати все українське. Підтримуйте Сили оборони, одне одного і не забувайте, що нині ми всі виборюємо право на існування", - зазначили на каналі.

Руйнування в офісі "5 каналу" (фото: 5 канал)

Атака на Київ 10 липня

У ніч на 10 липня Росія знову завдала масованого удару по Україні, основною ціллю якого став Київ. По столиці були запущені дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.

Унаслідок атаки пошкодження зафіксовано в шести районах міста. Пошкоджено житлові будинки, виникали пожежі. Найбільше постраждав Шевченківський район. За останніми даними, в Києві поранено 16 осіб, двоє - загинули.

Через наслідки обстрілу в столиці тимчасово перекрито кілька вулиць і обмежено рух громадського транспорту.

Загалом в ніч на 10 липня Росія випустила на Україну 415 дронів і ракет. Однак сили ППО знешкодили понад 90% ворожих цілей.