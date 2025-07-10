"5 канал" пострадал во время атаки на Киев: вещание временно приостановлено

Последствия ночной атаки

Все работники, которые находились в здании во время ночной смены, не пострадали. Пока вещание "5 канала" приостановлено как в телевизионном эфире, так и на YouTube.

Коллектив и технические службы работают над восстановлением работы. Последние новости редакция продолжает публиковать в соцсетях и на сайте.

"Враг хочет разрушить все украинское. Поддерживайте Силы обороны, друг друга и не забывайте, что сейчас мы все боремся за право на существование", - отметили на канале.

Разрушения в офисе "5 канала" (фото: 5 канал)

Атака на Киев 10 июля

В ночь на 10 июля Россия снова нанесла массированный удар по Украине, основной целью которого стал Киев. По столице были запущены дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

В результате атаки повреждения зафиксированы в шести районах города. Повреждены жилые дома, возникали пожары. Больше всего пострадал Шевченковский район. По последним данным, в Киеве ранены 16 человек, двое - погибли.

Из-за последствий обстрела в столице временно перекрыты несколько улиц и ограничено движение общественного транспорта.

Всего в ночь на 10 июля Россия выпустила на Украину 415 дронов и ракет. Однако силы ПВО обезвредили более 90% вражеских целей.