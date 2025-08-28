5 головних вітамінів, які варто приймати людям 60+

Вітамін D

Для багатьох людей похилого віку перебування на сонці може бути недостатньо для підтримки стабільного рівня вітаміну D. Це пояснюється тим, що з віком організм стає менш ефективним у синтезі вітаміну D із сонячного світла.

В журналі Nutrients йдеться, що підтримка оптимального рівня вітаміну D є важливою не лише для підтримки здоров'я кісток та імунітету, але й може допомогти регулювати рівень цукру в крові та підтримувати здоров'я серця.

Існує мало продуктів, які забезпечують достатню кількість вітаміну D, а надмірне перебування на сонці може бути шкідливим. Тому прийом добавок є ефективним способом підтримки здорового рівня.

Вітамін B12

Отримати потрібну кількість вітаміну B12 після 60 років не завжди так просто. З віком здатність організму засвоювати вітамін B12 природним чином знижується через менше вироблення шлункової кислоти та змін в шлунково-кишковому тракті.

За даними Natuonal Institutes of Health (NIH), вітамін B12 має вирішальне значення для підтримки когнітивних функцій, рівня енергії, здоров'я нервів та загальної життєздатності. Він підтримує вироблення еритроцитів і допомагає підтримувати мієлінову оболонку, яка захищає нервові клітини.

Дефіцит може призвести до таких симптомів, як втома, проблеми з пам'яттю та навіть пошкодження нервів.

Омега-3 жирні кислоти

На сайті Cureus йдеться, щоб залишатися бадьорим та здоровим після 60 років, варто збільшити споживання омега-3 жирних кислот. Добавка омега-3 забезпечує високий рівень EPA та DHA жирних кислот омега-3, підтримує здоров'я мозку з віком.

Зокрема, омега-3 можуть допомогти покращити пам'ять та когнітивні функції, потенційно зменшуючи вікове зниження когнітивних функцій.

Вітамін С

Вітамін С є життєво важливою поживною речовиною для людей похилого віку, яка підтримує численні аспекти здоров'я, включаючи імунну функцію, здоров'я шкіри та загальний життєвий тонус.

За даними NIH, з віком імунна система стає менш ефективною, що робить організм більш вразливим до інфекцій. Крім того, він необхідний для вироблення колагену, який підтримує еластичність шкіри та загоєння ран.

Він також має антиоксидантні властивості, що захищають клітини від оксидативного стресу, який збільшує ризик вікових захворювань, таких як хвороби серця, діабет та нейродегенеративні захворювання.

Кальцій

Кальцій важливий не лише для зміцнення кісток у молодості, а й залишається таким же важливим з віком. Однак здатність організму засвоювати його з їжі може знижуватися, що збільшує ризик втрати кісткової маси та переломів.

В журналі Nutrients пояснили, що людям старше 60 років часто потрібно більше кальцію для підтримки здоров'я кісток та запобігання його дефіциту.

Для кращого засвоєння та ефективності добавки кальцію часто поєднують з вітаміном D та вітаміном K2.