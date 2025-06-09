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4 категорії людей, яким слід обовʼязково приймати магній: ви є у списку?

Понеділок 09 червня 2025 12:30
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4 категорії людей, яким слід обовʼязково приймати магній: ви є у списку? Кардіолог назвав типи людей, яким слід приймати магній (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Магній бере участь у багатьох процесах в організмі, включаючи регуляцію серцевого ритму, тиску та м’язового тонусу. Названо категорії людей, яким варто особливо звернути особливу увагу на рівень магнію та додатково його приймати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку американського кардіолога Ауреліо Рохаса.

Кому рекомендується приймати добавки магнію

За словами лікаря, люди, схильні до дефіциту магнію, відчувають високий рівень стресу. Він пояснив, що підвищений рівень кортизолу може змінити метаболізм організму таким чином, що магній швидше виснажується.

Вживання добавок покращить окисне фосфорилювання клітин, що допоможе отримати кращу енергію та почуватися сильнішими.

Для тих, хто страждає від розладів сну, магній буде корисним. Він не тільки покращить функцію нейронів та розслаблення, але й сприяють ендогенній секреції мелатоніну - гормону, який організм використовує для регулювання відпочинку.

Є ще дві групи людей, яким лікар рекомендує приймати ці добавки - спортсмени та ті, хто страждає на хронічні захворювання. Ці два типи людей потребують отримання енергії набагато ефективнішим способом для кращого відновлення та боротьби з хворобами.

Добавка не тільки покращує фізичну працездатність, але й сприяє відновленню м'язів і допомагає підтримувати баланс імунної системи - що життєво важливо як для тренувань, так і для довгострокового лікування захворювань.

Як правильно приймати магнієві добавки

Кардіолог розкрив один чудовий метод забезпечення максимального засвоєння магнію. Зокрема, найкращими та найбільш біодоступними формами є магній, цитрат та бісгліцинат.

Однак він попередив, що можуть бути побічні ефекти. Щоб покращити його засвоєння та зменшити ці побічні ефекти, особливо діарею, слід приймати його з великою кількістю води.

Лікар порадив приймати за 1-1,5 години до сну, особливо тим, хто прагне покращити якість свого сну.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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