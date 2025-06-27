5 вітамінів, які краще зберігати в холодильнику: ось чому

Не всі харчові добавки однаково ефективні при зберіганні в шафці. Деякі з них потрібно зберігати в холодильнику, щоб зберегти їхню активність і принести максимум користі організму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Еating well .

Чому добавки варто охолоджувати

Дієтолог Джеймі Адамс розповів, що слід дотримуватися рекомендацій щодо зберігання, які зазначені в інструкції. Це тому, що правильне зберігання добавок має вирішальне значення для підтримки їхньої ефективності.

Фактори навколишнього середовища, такі як тепло, вологість і кисень, можуть впливати на ефективність та склад певних добавок.

Хоча більшість добавок мають тривалий термін придатності, деякі з них слід зберігати в холодильнику, оскільки вони містять живі мікроорганізми або делікатні інгредієнти, чутливі до навколишнього середовища.

Нижче наведено 5 добавок, які слід обов'язково зберігати в холодильнику.

Риб'ячий жир

Риб’ячий жир містить омега-3 жирні кислоти, які схильні до окислення під впливом тепла, світла та повітря. Цей процес окислення може погіршити якість жиру, призводячи до неприємного затхлого запаху та смаку, а також до втрати харчової цінності.

Загалом, нижча температура подовжує термін придатності добавки та уповільнює будь-який потенційний ріст мікробів.

Пробіотики

Пробіотики містять живі мікроорганізми, корисні для здоров'я кишечника, але вони можуть зіпсуватися при коливаннях температури.

Лактобактерії та біфідобактерії дуже чутливі до тепла і потребують охолодження для виживання. Вплив тепла може призвести до загибелі цих делікатних бактерій, що робить пробіотичну добавку менш ефективною або навіть марною.

Зберігаючи пробіотики в холодильнику, ви гарантуєте, що корисні бактерії залишатимуться ефективними, щоб вони могли підтримувати здоров'я травлення та імунну функцію, а також допомагати підтримувати збалансований кишковий мікробіом.

Однак не всі штами пробіотиків потрібно зберігати в холодильнику - деякі розроблені для зберігання при кімнатній температурі. Завжди перевіряйте інструкцію, щоб дізнатися про конкретні рекомендації щодо зберігання.

Рідке залізо

Якщо ваш лікар рекомендує приймати добавки заліза для лікування низького рівня заліза, у деяких випадках він може запропонувати приймати їх у рідкій формі. Тому з берігайте ці пляшечки в холодильнику.

Все тому, що рідкі вітаміни слід зберігати в холодильнику для збереження свіжості та ефективності. Охолодження допомагає уповільнити окислювальні процеси, які можуть руйнувати залізо та знижувати його ефективність.

Крім того , зберігання рідкого заліза в холоді може допомогти зберегти його смак і запобігти утворенню неприємних запахів.

Добавки з лляної олії

Лляна олія може швидко прогіркнути. Ця олія багата на омега-3 жирні кислоти, які легко окислюються під впливом тепла, світла та повітря.

Охолодження уповільнює цей процес, тому добавка довше залишається свіжою. Крім того, у прохолодному місці лляна олія краще зберігає свій смак, тому ви можете уникнути цього прогірклого смаку та запаху.

Вітамін С

Вітамін С відомий своєю неймовірною вибагливістю, оскільки він може легко розкладатися під впливом тепла, світла та повітря. Зберігання цих добавок у прохолодному темному місці може допомогти зберегти їхню ефективність.