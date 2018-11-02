В 5 аэропортах страны со следующей недели начнут патрулировать кинологи

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Полицейские подразделения кинологов появятся в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны", а также в Одессе и Львове

Со следующей недели, 5 ноября, к патрулированию пяти аэропортов Украины будут привлечены кинологические подразделения полиции. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По его словам, на патрулирование в крупных аэропортах выйдут и патрульные совместно с кинологами, и оперативники подразделения противодействия наркопреступности.

"Пока мы хотим провести эксперимент в аэропортах Киевской области, в частности - в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны", а также в Одессе и Львове. Впоследствии такая работа начнется и в Харькове", - сказал Аброськин.

Он добавил, что уже с 5 ноября совместные наряды патрульной полиции и кинологов начнут работу в зоне прилета и отлета, а также на прилегающей территории к аэропорту.

Аброськин отметил, что только через международный аэропорт "Борисполь" в течение месяца проходит 1,1 млн пассажиров.

"Усиление несения службы в аэропортах даст возможность выявлять нежелательных для нашей страны граждан, которые прибывают с целью совершения преступлений", - резюмировал он.

Напомним, недавно президент украины Петр Порошекно сообщил, что из аэропортов Украины стартовали 22 новые рейсы, из которых больше всего рейсов будет осуществлять лоукостер Ryanair - 12 с Киева и 5 из Львова.