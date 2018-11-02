Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

З них найбільше рейсів буде здійснювати лоукостер Ryanair - 12 з Києва і 5 зі Львова

З аеропортів України стартували 22 нові рейси, з яких найбільше рейсів буде здійснювати лоукостер Ryanair - 12 з Києва і 5 зі Львова. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook глави держави.

Порошенко повідомив, що з українських аеропортів стартували 22 нові рейси.

"Тепер ми розширюємо можливості для подорожей українців за конкурентоспроможними цінами. Безвізові діє, а Європа стає все ближче і доступніше", - написав Порошенко.

Крім того, за словами глави української держави, відкриють нові рейси авіакомпанії Wizz Air, Tarom та Atlasglobal.

Нагадаємо, 30 жовтня Ryanair почав польоти зі Львова.

Лоукостер Ryanair крім рейсу Київ-Берлін восени запустить ще 11 напрямів з "Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Всього Ryanair планує забезпечити 38 тижневих рейсів з/до Києва і перевезти 635 тис. пасажирів в рік.