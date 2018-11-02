У 5 аеропортах країни з наступного тижня розпочнуть патрулювання кінологи

Поліцейські підрозділи кінологів з'являться в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни", а також в Одесі та Львові
З наступного тижня, 5 листопада, до патрулювання п’яти аеропортів України будуть залучені кінологічні підрозділи поліції. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.
За його словами, на патрулювання у великих аеропортах вийдуть і патрульні спільно з кінологами та оперативники підрозділів протидії наркозлочинності.
"Поки ми хочемо провести експеримент в аеропортах Київської області, зокрема - в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни", а також в Одесі та Львові. Згодом така робота розпочнеться і в Харкові", - сказав Аброськін.
Віе додав, що вже з п’ятого листопада спільні наряди патрульної поліції та кінологів розпочнуть роботу в зоні прильоту та відльоту, а також на прилеглій території до аеропорту.
Аброськін зауважив, що лише через міжнародний аеропорт "Бориспіль" протягом місяця проходить 1,1 млн пасажирів.
"Посилення несення служби в аеропортах дасть можливість виявляти небажаних для нашої країни громадян, які прибувають з метою скоєння злочинів", - резюмував він.
Нагадаємо, нещодавно президент україни Петро Порошекно повідомив, що з аеропортів України стартували 22 нові рейси, з яких найбільше рейсів буде здійснювати лоукостер Ryanair - 12 з Києва і 5 зі Львова.