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У 5 аеропортах країни з наступного тижня розпочнуть патрулювання кінологи

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 15:52
Ілюстративне фото: (twitter.com/thevillageua)
Ілюстративне фото: (twitter.com/thevillageua)

Поліцейські підрозділи кінологів з'являться в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни", а також в Одесі та Львові

З наступного тижня, 5 листопада, до патрулювання п’яти аеропортів України будуть залучені кінологічні підрозділи поліції. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

За його словами, на патрулювання у великих аеропортах вийдуть і патрульні спільно з кінологами та оперативники підрозділів протидії наркозлочинності. 

"Поки ми хочемо провести експеримент в аеропортах Київської області, зокрема - в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни", а також в Одесі та Львові. Згодом така робота розпочнеться і в Харкові", - сказав Аброськін.

Віе додав, що вже з п’ятого листопада спільні наряди патрульної поліції  та кінологів розпочнуть роботу в зоні прильоту та відльоту, а також на прилеглій території до аеропорту.

Аброськін зауважив, що лише через міжнародний аеропорт "Бориспіль" протягом місяця проходить 1,1 млн пасажирів.

"Посилення несення служби в аеропортах дасть можливість виявляти небажаних для нашої країни громадян, які прибувають з метою скоєння злочинів", - резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно президент україни Петро Порошекно повідомив, що з аеропортів України стартували 22 нові рейси, з яких найбільше рейсів буде здійснювати лоукостер Ryanair - 12 з Києва і 5 зі Львова. 

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