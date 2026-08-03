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5 000 гривень на першокласника: в "Дії" відновили прийом заявок на "Пакунок школяра"

16:11 03.08.2026 Пн
2 хв
Детальна інструкція, як оформити заяву на отримання допомоги онлайн
aimg Валерій Ульяненко
5 000 гривень на першокласника: в "Дії" відновили прийом заявок на "Пакунок школяра" Фото: школярі (Getty Images)
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В Україні знову можна подати заяву на отримання "Пакунку школяра" на 5 000 гривень. Гроші виділяють для підготовки дітей до їхнього першого навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Дії".

Державна допомога призначена для покриття першочергових потреб майбутніх першокласників. Отримані 5 000 гривень батьки можуть спрямувати на придбання книжок, канцтоварів, шкільного приладдя, одягу і взуття.

Оформити виплату онлайн через цифровий застосунок можуть громадяни України, які є:

  • одним із рідних батьків дитини;
  • офіційним усиновлювачем;
  • законним представником першокласника.

Для опікунів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачено окремий порядок. Вони мають подати відповідну заяву офлайн у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Як подати заяву в "Дії"

Щоб оформити грошову допомогу онлайн, необхідно виконати кілька простих дій:

  • Авторизуйтесь у застосунку "Дія".
  • Відкрийте розділ "Сервіси" та оберіть "Допомога від держави".
  • Натисніть на "Пакунок школяра" та вкажіть дитину, яка йде до першого класу.
  • Перейдіть до заповнення заяви.
  • Відкрийте Дія.Картку зі спеціальним рахунком "Турбота для дитини" в одному з уповноважених банків (якщо її ще немає).
  • Оберіть цю картку для зарахування коштів, перевірте дані та підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису.

Якщо ви бажаєте оформити допомогу особисто, подати заяву можна офлайн у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Нагадаємо, торік "Пакунок школяра" отримали понад 200 тисяч дітей - заявки приймали до 15 листопада. Найчастіше кошти витрачали на дитячий одяг, канцелярію та взуття.

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