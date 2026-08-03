5 000 гривень на першокласника: в "Дії" відновили прийом заявок на "Пакунок школяра"

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В Україні знову можна подати заяву на отримання "Пакунку школяра" на 5 000 гривень. Гроші виділяють для підготовки дітей до їхнього першого навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Дії".

Державна допомога призначена для покриття першочергових потреб майбутніх першокласників. Отримані 5 000 гривень батьки можуть спрямувати на придбання книжок, канцтоварів, шкільного приладдя, одягу і взуття. Оформити виплату онлайн через цифровий застосунок можуть громадяни України, які є: одним із рідних батьків дитини;

офіційним усиновлювачем;

законним представником першокласника. Для опікунів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачено окремий порядок. Вони мають подати відповідну заяву офлайн у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Як подати заяву в "Дії" Щоб оформити грошову допомогу онлайн, необхідно виконати кілька простих дій: Авторизуйтесь у застосунку "Дія".

Відкрийте розділ "Сервіси" та оберіть "Допомога від держави".

Натисніть на "Пакунок школяра" та вкажіть дитину, яка йде до першого класу.

Перейдіть до заповнення заяви.

Відкрийте Дія.Картку зі спеціальним рахунком "Турбота для дитини" в одному з уповноважених банків (якщо її ще немає).

Оберіть цю картку для зарахування коштів, перевірте дані та підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису. Якщо ви бажаєте оформити допомогу особисто, подати заяву можна офлайн у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду.