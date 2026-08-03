5 000 гривен на первоклассника: в "Дії" возобновили прием заявок на "Пакет школьника"

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В Украине снова можно подать заявление на получение "Пакета школьника" на 5 000 гривен. Деньги выделяют для подготовки детей к их первому учебному году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Дії".

Государственная помощь предназначена для покрытия первоочередных потребностей будущих первоклассников. Полученные 5 000 гривен родители могут направить на приобретение книг, канцтоваров, школьных принадлежностей, одежды и обуви. Оформить выплату онлайн через цифровое приложение могут граждане Украины, которые являются: одним из родных родителей ребенка;

официальным усыновителем;

законным представителем первоклассника. Для опекунов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, предусмотрен отдельный порядок. Они должны подать соответствующее заявление оффлайн в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Как подать заявление в "Дії" Чтобы оформить денежную помощь онлайн, необходимо выполнить несколько простых действий: Авторизуйтесь в приложении "Дія".

Откройте раздел "Сервисы" и выберите "Помощь государства".

Нажмите на "Пакет школьника" и укажите ребенка, который идет в первый класс.

Перейдите к заполнению.

Откройте Дія.Карту со специальным счетом "Забота для ребенка" в одном из уполномоченных банков (если ее еще нет).

Выберите эту карту для зачисления средств, проверьте данные и подпишите заявление с помощью Дія.Подписи. Если вы хотите оформить помощь лично, подать заявление можно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда.