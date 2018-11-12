У 48 справах, які НАБУ і САП направили до суду, навіть не відбулося підготовче засідання

Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

Наразі лише у 35 провадженнях від НАБУ і САП ухвалено судові рішення

З поміж 166 кримінальних проваджень, в яких станом на кінець жовтня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скерували обвинувальні акти до суду, у 48 справах навіть не відбулося підготовче засідання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як повідомляється, "антирейтинг" очолює так звана справа "тернопільських прокурорів".

"Суд вчергове постановив повернути обвинувальний акт. Провадження не розглядається вже майже 2 роки після передачі до суду - з 11 листопада 2016 року", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, справа, за обвинуваченням посадовців у завданні збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова компанія", близько 22 місяців перекидається з однієї судової інстанції до іншої. Зазначається, що наступне підготовче засідання призначене на 26 листопада в Святошинському районному суді м. Києва.

"Наразі лише у 35 провадженнях від НАБУ і САП ухвалено судові рішення. Більшість з них затверджують угоди про визнання винуватості або звільнення від кримінальної відповідальності стосовно другорядних учасників корупційних злочинів. Причини відкладання і перенесень засідань різні: об’єктивний брак суддів, неявка, хвороби або відпустки учасників процесу тощо", - повідомили у відомстві.

Фото: інфографіка НАБУ (nabu.gov.ua)

Раніше в НАБУ повідомляли, що українські суди ігнорують розгляд 49 корупційних справ, за якими завершено розслідування та передано обвинувальні акти.

До цього стало відомо, що НАБУ призначило службове розслідування через конфлікт між працівниками бюро і САП.