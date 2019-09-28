Почти половина американцев поддерживают идею импичмента Трампа

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Поддержка импичмента возросла среди демократов, республиканцев и независимых избирателей

Решение Палаты представителей США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа поддерживают 47% американских граждан. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного изданием The Hill и исследовательской компанией HarrisX.

Сообщается, что результаты соцопроса 26-27 сентября показывают, что поддержка процедуры импичмента Трампа среди американцев возросла на 12% по сравнению с аналогичным опросом, проведенным три месяца назад.

"Опрос показал, что 47% респондентов поддерживают это решение, что на 12% больше, чем в аналогичном опросе в июне этого года, в ходе которого был задан вопрос о том, должны ли демократы начать процедуру импичмента", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что количество противников импичмента Трампа снизилась на 3 пункта до 42 процентов, в то время как 11% опрошенных заявили, что они не уверены или не знают нужен ли импичмент.

Подчеркивается, что поддержка импичмента возросла среди демократических, республиканских и независимых избирателей. Поддержка среди демократов подскочила с 59 до 78%, что на 19. Число республиканцев, поддерживающих импичмент, подскочило на 5 пунктов до 18%. Число независимых избирателей, поддерживающих импичмент, удвоилось и составляет 41%.

Напомним, процедура импичмента президента США была запущена после его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которого Трамп попросил расследовать деятельность газовой компании Burisma в Украине. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятно главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.