Майже половина американців підтримують ідею імпічменту Трампа

Підтримка імпічменту зросла серед демократів, республіканців і незалежних виборців
Рішення Палати представників США про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа підтримують 47% американських громадян. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного виданням The Hill та дослідницькою компанією HarrisX.
Повідомляється, що результати соцопитування 26-27 вересня показують, що підтримка процедури імпічменту Трампа серед американців зросла на 12% порівняно з аналогічним опитуванням, проведеним три місяці назад.
"Опитування показало, що 47% респондентів підтримують це рішення, що на 12% більше, ніж в аналогічному опитуванні в червні цього року, в ході якого було поставлено питання про те, чи повинні демократи почати процедуру імпічменту", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що кількість супротивників імпічменту Трампа знизилася на 3 пункти до 42 відсотків, у той час як 11% опитаних заявили, що вони не впевнені чи не знають чи потрібен імпічмент.
Підкреслюється, що підтримка імпічменту зросла серед демократичних, республіканських і незалежних виборців. Підтримка серед демократів підскочила з 59 до 78%, що на 19. Кількість республіканців, що підтримують імпічмент, підскочив на 5 пунктів до 18%. Число незалежних виборців, які підтримують імпічмент, подвоїлася і становить 41%.
Нагадаємо, процедура імпічменту президента США була запущена після його розмови з українським колегою Володимиром Зеленським, під час якої Трамп попросив розслідувати діяльність газової компанії Burisma в Україні. В її рада директорів входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, ймовірно головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.
Відзначимо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася 25 липня після парламентських виборів в Україні.