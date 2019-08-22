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Понад 450 поліцейських загинули на Донбасі з початку АТО, - Аваков

Новини » Суспільство    22.08.2019 - 12:59
Понад 450 поліцейських загинули на Донбасі з початку АТО, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Поранення отримали майже 2 тисячі співробітників поліції

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що з початку проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України загинули 455 поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.

За його словами, за роки незалежності країни при виконанні службових обов'язків загинув 1 671 правоохоронець.

Аваков підкреслив, що кількість втрат у правоохоронних лавах з початком антитерористичної операції зросла.

"У впертій боротьбі з російськими окупантами за територіальну цілісність України в зоні АТО/ООС загинули 455 працівників органів внутрішніх справ, 1920 поранені, 34 пропали без вісті, у 341 встановлено інвалідність, 1 полонений, 243 неповнолітніх дитини залишилися без батька", - заявив міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України в ході засідання у середу виділив 5 млн 378,3 тисяч гривень для надання одноразової грошової допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції. Зокрема, кошти виділили членам сімей двох загиблих військових і шести військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час участі в АТО.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні стало відомо, що з початку війни на Донбасі загинули 219 військовослужбовців Національної гвардії України.

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