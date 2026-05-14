До 45 тисяч гривень: у Києві спростили виплати для поранених бійців і студентів-захисників

Головне: Виплати за поранення: бійці можуть отримати 45 тисяч гривень онлайн.

бійці можуть отримати 45 тисяч гривень онлайн. Допомога студентам: для військових, що навчаються, передбачено до 25 тисяч гривень.

для військових, що навчаються, передбачено до 25 тисяч гривень. Формат: подача заяви здійснюється дистанційно через електронну форму з підписом КЕП.

подача заяви здійснюється дистанційно через електронну форму з підписом КЕП. Терміни: рішення про надання допомоги ухвалюється протягом 30 днів.

Виплати за поранення: хто та як може отримати

Подати онлайн-заяву на грошову допомогу можуть військові, які отримали поранення на території ведення бойових дій після 24 вересня 2024 року.

Сума одноразової виплати становить 45 тисяч гривень. Важливо, що у разі повторного поранення заяву можна подати ще раз.

Процедура оформлення:

Авторизуватися на Порталі послуг Києва.

Заповнити онлайн-форму та додати необхідні документи.

Підписати заяву електронним підписом.

Кошти надходять безпосередньо на соціальний банківський рахунок заявника. За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, такий крок дозволяє уникнути складних процедур у період, коли люди проходять непростий етап реабілітації.

Підтримка студентів-захисників

Новий сервіс також доступний для військових, які здобувають вищу освіту на денній або заочній формі навчання. Максимальний розмір допомоги становить до 25 тисяч гривень. Виплата надається один раз на рік для покриття витрат на навчання у 2026-2027 навчальному році.

Після заповнення електронної форми на порталі та завантаження документів, заява надходить на розгляд до Департаменту соціальної та ветеранської політики.

Цифровізація без бар'єрів

Як зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, розширення можливостей порталу - це частина стратегії створення зрозумілої системи взаємодії киян із містом.

Головна мета - забезпечити отримання підтримки у "кілька кліків" без додаткових бар'єрів.