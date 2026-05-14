До 45 тысяч гривен: в Киеве упростили выплаты для раненых бойцов и студентов-защитников

14:12 14.05.2026 Чт
2 мин
Кто может подать заявку на денежную помощь и как это сделать?
aimg Василина Копытко
Выплата студентам-защитникам предоставляется один раз в год (фото: Getty Images)

В столице власти цифровизировали процесс подачи заявлений на получение городской денежной помощи. Теперь защитники и защитницы Украины могут оформить выплаты через Портал услуг Киева без лишней бюрократии.

Главное:

  • Выплаты за ранения: бойцы могут получить 45 тысяч гривен онлайн.
  • Помощь студентам: для военных, которые учатся, предусмотрено до 25 тысяч гривен.
  • Формат: подача заявления осуществляется дистанционно через электронную форму с подписью КЭП.
  • Сроки: решение о предоставлении помощи принимается в течение 30 дней.

Выплаты за ранения: кто и как может получить

Подать онлайн-заявление на денежную помощь могут военные, которые получили ранения на территории ведения боевых действий после 24 сентября 2024 года.

Сумма одноразовой выплаты составляет 45 тысяч гривен. Важно, что в случае повторного ранения заявление можно подать еще раз.

Процедура оформления:

  • Авторизоваться на Портале услуг Киева.
  • Заполнить онлайн-форму и добавить необходимые документы.
  • Подписать заявление электронной подписью.

Средства поступают непосредственно на социальный банковский счет заявителя. По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, такой шаг позволяет избежать сложных процедур в период, когда люди проходят непростой этап реабилитации.

Поддержка студентов-защитников

Новый сервис также доступен для военных, которые получают высшее образование на дневной или заочной форме обучения. Максимальный размер помощи составляет до 25 тысяч гривен. Выплата предоставляется один раз в год для покрытия расходов на обучение в 2026-2027 учебном году.

После заполнения электронной формы на портале и загрузки документов, заявление поступает на рассмотрение в Департамент социальной и ветеранской политики.

Цифровизация без барьеров

Как отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, расширение возможностей портала - это часть стратегии создания понятной системы взаимодействия киевлян с городом.

Главная цель - обеспечить получение поддержки в "несколько кликов" без дополнительных барьеров.

Читайте также о том, что защитники Украины, которые получили ранения во время службы, имеют право на одноразовую денежную помощь. Сумма выплаты зависит от нескольких нюансов.

Ранее мы писали о том, на какой денежный "бонус" могут претендовать военные за первый контракт в ВСУ в 2026 году.

