До 45 тысяч гривен: в Киеве упростили выплаты для раненых бойцов и студентов-защитников

В столице власти цифровизировали процесс подачи заявлений на получение городской денежной помощи. Теперь защитники и защитницы Украины могут оформить выплаты через Портал услуг Киева без лишней бюрократии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Главное:
Подать онлайн-заявление на денежную помощь могут военные, которые получили ранения на территории ведения боевых действий после 24 сентября 2024 года.
Сумма одноразовой выплаты составляет 45 тысяч гривен. Важно, что в случае повторного ранения заявление можно подать еще раз.
Процедура оформления:
Средства поступают непосредственно на социальный банковский счет заявителя. По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, такой шаг позволяет избежать сложных процедур в период, когда люди проходят непростой этап реабилитации.
Новый сервис также доступен для военных, которые получают высшее образование на дневной или заочной форме обучения. Максимальный размер помощи составляет до 25 тысяч гривен. Выплата предоставляется один раз в год для покрытия расходов на обучение в 2026-2027 учебном году.
После заполнения электронной формы на портале и загрузки документов, заявление поступает на рассмотрение в Департамент социальной и ветеранской политики.
Как отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, расширение возможностей портала - это часть стратегии создания понятной системы взаимодействия киевлян с городом.
Главная цель - обеспечить получение поддержки в "несколько кликов" без дополнительных барьеров.
Читайте также о том, что защитники Украины, которые получили ранения во время службы, имеют право на одноразовую денежную помощь. Сумма выплаты зависит от нескольких нюансов.
Ранее мы писали о том, на какой денежный "бонус" могут претендовать военные за первый контракт в ВСУ в 2026 году.