До 442 тисяч гривень на місяць: скільки коштує оренда будинків під Києвом і де найдорожче

Головне: Дорога столиця та рекордний Козин: Медіанна оренда будинку в Києві у травні 2026 року досягла 110 тисяч гривень на місяць. Абсолютним лідером за вартістю залишається Козин.

Медіанна оренда будинку в Києві у травні 2026 року досягла 110 тисяч гривень на місяць. Абсолютним лідером за вартістю залишається Козин. Аномальне подорожчання в передмісті: Найбільше ціни за рік підскочили у Білогородці - одразу на 95%.

Найбільше ціни за рік підскочили у Білогородці - одразу на 95%. Де орендувати стало дешевше: Оренда будинків подешевшала у Вишгороді, Гореничах, Ірпені та Романкові.

Оренда будинків подешевшала у Вишгороді, Гореничах, Ірпені та Романкові. Зміна попиту: Попри літо, інтерес до будинків у Києві за рік впав на 17%.

Попри літо, інтерес до будинків у Києві за рік впав на 17%. Фактор сезонності слабшає: Початок літа активізував орендарів, але це майже не вплинуло на ціни у травні порівняно з квітнем.

Де найдорожчі будинки

У Києві медіанна вартість оренди будинку у травні 2026 року становила 110 тисяч гривень на місяць. Це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільший стрибок цін зафіксували у Білогородці, де оренда подорожчала одразу на 95% - до 97 тисяч гривень. Помітно зросли ціни також у Гнідині (+75%, до 109 тисяч гривень), Гостомелі (+69%, до 70 тисяч гривень) та Чабанах (+41%, до 70 тисяч гривень).

Найдорожче орендувати будинок, як і раніше, у Козині - медіанна ціна тут досягла 442 тисяч гривень на місяць.

Водночас не всюди тенденція однакова. Наприклад, у Вишгороді оренда за рік подешевшала на 27%, у Гореничах - на 26%, в Ірпені та Романкові - на 23%, а в Броварах - на 17%.

Попит теж змінюється нерівномірно

Попри зростання цін, інтерес до оренди будинків у Києві дещо знизився - кількість відгуків на оголошення скоротилася на 17% порівняно з минулим роком. Менше охочих орендувати будинки стало також у Ходосівці, Вишеньках, Гатному, Гнідині та Вишгороді.

Натомість у низці населених пунктів попит помітно зріс. Найбільше - у Нових Петрівцях (+75%), Чабанах (+53%), Хотянівці (+44%) та Українці (+32%).



Ціни на оренду будинків під Києвом (інфографіка OLX Нерухомість)

Чи впливає початок літа на ринок

Аналітики зазначають, що із початком літнього сезону українці дійсно активніше шукають будинки в оренду. Однак це не означає автоматичного підвищення цін.

У травні порівняно з квітнем найбільше зріс попит у Підгірцях, Гнідині, Романкові та Ходосівці. При цьому в Києві суттєвих змін не відбулося: ціни залишилися стабільними, а кількість відгуків зросла лише на 2%.

Як зазначають в OLX Нерухомість, сьогодні ринок дедалі менше залежить від сезонності. Значно більшу роль відіграють сама локація, вартість житла та його характеристики.