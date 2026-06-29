До 442 тысяч гривен в месяц: сколько стоит аренда домов под Киевом и где дороже всего

Аренда домов в Киеве и пригороде за год в основном подорожала, хотя ситуация зависит от конкретной локации. В некоторых населенных пунктах цены выросли почти вдвое, тогда как в других, наоборот, стали ниже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Главное:
В Киеве медианная стоимость аренды дома в мае 2026 года составила 110 тысяч гривен в месяц. Это на 16% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Наибольший скачок цен зафиксировали в Белогородке, где аренда подорожала сразу на 95% - до 97 тысяч гривен. Заметно выросли цены также в Гнидине (+75%, до 109 тысяч гривен), Гостомеле (+69%, до 70 тысяч гривен) и Чабанах (+41%, до 70 тысяч гривен).
Дороже всего арендовать дом по-прежнему в Козине - медианная цена здесь достигла 442 тысяч гривен в месяц.
В то же время не всюду тенденция одинакова. Например, в Вышгороде аренда за год подешевела на 27%, в Гореничах - на 26%, в Ирпене и Романкове - на 23%, а в Броварах - на 17%.
Несмотря на рост цен, интерес к аренде домов в Киеве несколько снизился - количество отзывов на объявление сократилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Меньше желающих арендовать дома стало также в Ходосовке, Вишенках, Гатном, Гнедине и Вышгороде.
В ряде населенных пунктов спрос заметно вырос. Больше всего - в Новых Петровцах (+75%), Чабанах (+53%), Хотяновке (+44%) и Украинке (+32%).
Цены на аренду домов под Киевом (инфографика OLX Недвижимость)
Аналитики отмечают, что с началом летнего сезона украинцы действительно активнее ищут дома в аренду. Однако это не означает автоматического повышения цен.
В мае по сравнению с апрелем больше вырос спрос в Подгорцах, Гнидине, Романкове и Ходосовке. При этом в Киеве существенных изменений не произошло: цены остались стабильными, а количество отзывов выросло всего на 2%.
Как отмечают в OLX Недвижимость, сегодня рынок все меньше зависит от сезонности. Значительно большую роль играют сама локация, стоимость жилья и его характеристики.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как изменился спрос на аренду жилья в Украине. Наибольший ажиотаж наблюдается в прифронтовых городах, в частности, Запорожье и Харькове, тогда как в Киеве и Одессе интерес к аренде снизился.
Также мы писали, как изменились спрос и цены на долгосрочную аренду комнат в Украине. Исследование показало, что больше спрос вырос в прифронтовых регионах, прежде всего в Запорожской и Харьковской областях, тогда как в Херсонской - резко упал.