ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У 44 громадян США з лайнера Diamond Princess виявили коронавірус

Новини » Суспільство     16.02.2020 - 22:02
У 44 громадян США з лайнера Diamond Princess виявили коронавірус
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

США почали евакуацію своїх громадян з лайнера

Новий коронавірус виявили у 44 громадян США, які подорожували на круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту японського міста Йокогама. Про це повідомляє в неділю газета The Washington Post з посиланням на американського вірусолога, директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучи.

"44 громадянина США, які подорожували на борту круїзного судна Diamond Princess, заражені", - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що США готуються до евакуації своїх громадян з круїзного лайнера Dimond Princess в Японії. Очікується, що евакуація американців буде проведена чартерними рейсами сьогодні, 16 лютого.

Крім того, на борту круїзного лайнера Diamond Princess підтвердили 70 нових випадків зараження коронавірусів. Загалом коронавірусів захворіли вже 355 пасажирів лайнера. Загалом вже 355 пасажирів лайнера з 3700 на борту заразилися коронавірусів. Всіх пасажирів судна продовжать щодня перевіряти на наявність вірусу.

Екс-прокурори США вимагають відставки глави Мін'юсту Китай заборонив користуватися авто в провінції Хубей через коронавірус
Новини України Сполучені Штати Америкивирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся