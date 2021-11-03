42% невакцинированных украинцев готовы сделать COVID-прививку, - исследование

Что мотивирует украинцев вакцинироваться: вакцинация может предотвратить коронавирусную болезнь или осложнения от нее и что они не заразят других людей.

Так 65% вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19. Только 14% отметили, что они сделали это из-за рекомендаций работодателя или учебного заведения, сообщили в ЮНИСЕФ.

В общем, 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации от COVID-19 и 62% соглашаются, что необходимо делать прививки от COVID-19.

Информация об исследовании

Исследование проведено в сентябре-октябре 2021 года (до введения "красных зон") исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Всемирного банка.

Опрос проводился методом телефонных интервью. Было опрошено 2 006 человек старше 18 лет, во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.