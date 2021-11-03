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42% невакцинованих українців готові зробити COVID-щеплення, - дослідження

Автор: Анастасія Рокитна

Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ) провів національне репрезентативне опитування, яке показало, що 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись за певних умов. Стало відомо, що мотивує українців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЮНІСЕФ.

Що мотивує українців вакцинуватись: вакцинація може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї і що вони не заразять інших людей.

Так 65% вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти, повідомили в ЮНІСЕФ.

Загалом, 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації від COVID-19 і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення від COVID-19.

Інформація про дослідження

Дослідження проведене у вересні-жовтні 2021 року (до запровадження "червоних зон") дослідницькою агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Світового банку.

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2 006 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей.

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Вакцинація