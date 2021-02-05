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Более 400 мигрантов спасли у берегов Ливии

Автор: Инна Собора

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что более 400 нелегальных иммигрантов были спасены у побережья Ливии. Их доставили в столицу страны Триполи.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Их забрали двумя судами ливийской береговой охраны.

"ООН и Международный комитет спасения оказали им жизненно важную помощь", - говорится в сообщении.

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По данным Международной организации по миграции, в 2020 году 323 мигранта погибли и 417 пропали без вести на маршруте Центрального Средиземноморья, а 11 891 нелегальный иммигрант был спасен и возвращен в Ливию.

Ранее более 140 человек погибли в результате аварии судна с мигрантами у берегов Сенегала.

РБК-Украина писало, что у берегов Италии загорелась лодка с мигрантами, есть жертвы.

Напомним, ранне власти Сицилии приказали закрыть лагеря для беженцев.

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