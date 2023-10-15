Не 40 уколів. Як й коли щепитись від сказу: пояснення від МОЗ

"Захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або обслинить інфікована тварина. Водночас через кров чи сечу тварин сказ не передається", - пояснює МОЗ.

Що робити, якщо вкусила чи подряпала тварина, або ж відбувся контакт з її слиною:

щонайменше 10 хвилин ретельно промивайте місце ураження проточною водою із господарським милом;

якнайшвидше зверніться до травмпункту по медичну допомогу для проведення у разі потреби щеплення антирабічною вакциною.

"Про "40 уколів в живіт" не йдеться. Зазвичай графік вакцинації складається з 5 щеплень: 0-й день (день звернення до лікаря), а потім у третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий дні", - відзначили в МОЗ.

Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Зокрема вона ефективна у разі початку курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи контакту зі слиною.

"В кожній області є антирабічна вакцина, вона є якісною й безоплатною, тож пацієнт не має платити за таку вакцинацію", - додає пресслужба.