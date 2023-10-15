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Не 40 уколів. Як й коли щепитись від сказу: пояснення від МОЗ

Фото: Не 40 уколів. Як й коли щепитись від сказу: пояснення від МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сказ має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини. Він вражає нервову систему і після появи симптомів стає невиліковним, що призводить до смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або обслинить інфікована тварина. Водночас через кров чи сечу тварин сказ не передається", - пояснює МОЗ. 

Що робити, якщо вкусила  чи подряпала тварина, або ж відбувся контакт з її слиною: 

  • щонайменше 10 хвилин ретельно промивайте місце ураження проточною водою із господарським милом; 
  • якнайшвидше зверніться до травмпункту по медичну допомогу для проведення у разі потреби щеплення антирабічною вакциною.

"Про "40 уколів в живіт" не йдеться. Зазвичай графік вакцинації складається з 5 щеплень: 0-й день (день звернення до лікаря), а потім у третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий дні", - відзначили в МОЗ. 

Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Зокрема вона ефективна у разі початку курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи контакту зі слиною. 

"В кожній області є антирабічна вакцина, вона є якісною й безоплатною, тож пацієнт не має платити за таку вакцинацію", - додає пресслужба. 

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинація