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Не 40 уколов. Как и когда привиться от бешенства: объяснение от Минздрава

Фото: Нет 40 уколов. Как и когда привиться от бешенства: объяснение от Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бешенство имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней человека. Оно поражает нервную систему и после появления симптомов становится неизлечимым, что приводит к смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Заболеть бешенством может человек или животное, если их укусит, поцарапает или обслюнявит инфицированное животное. В то же время через кровь или мочу животных бешенство не передается", - объясняет Минздрав. 

Что делать, если укусило или поцарапало животное, или же произошел контакт с его слюной: 

  • не менее 10 минут тщательно промывайте место поражения проточной водой с хозяйственным мылом; 
  • как можно быстрее обратитесь в травмпункт за медицинской помощью для проведения в случае необходимости прививки антирабической вакциной.

"О "40 уколах в живот" речь не идет. Обычно график вакцинации состоит из 5 прививок: 0-й день (день обращения к врачу), а затем в третий, седьмой, четырнадцатый и двадцать восьмой дни", - отметили в Минздраве. 

Антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев. В частности она эффективна в случае начала курса не позднее 14-го дня с момента укуса или контакта со слюной. 

"В каждой области есть антирабическая вакцина, она является качественной и бесплатной, поэтому пациент не должен платить за такую вакцинацию", - добавляет пресс-служба.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцинация