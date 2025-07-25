До 40 тисяч нових бійців щороку. Німеччина хоче створити найсильнішу армію в Європі, - FT

Німеччина планує створити найсильнішу армію в Європі за рахунок залучення добровольців, щороку збільшуючи кількість навчених резервістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними джерел видання, плани німецького уряду стосуються залучення до 40 тисяч нових резервістів щороку до 2031 року.
За інформацією FT, наприкінці серпня німецькому уряду нададуть відповідний законопроект. Він передбачає оплату у розмірі 2 тисяч євро за добровільне проходження військової підготовки, за підсумками якого людину автоматично заносять до списку резервістів.
Майбутні резервісти також зможуть за час навчання пройти мовні курси та отримати права водія. Початковий термін програми – півроку, але за бажанням її можна буде продовжити.
При цьому близько 15 тисяч резервістів хочуть залучити вже 2025 року. Бундесвер розраховує щороку збільшувати обсяг такого призову на 3-5 тисяч людей.
Німецькі чиновники, за даними FT, сподіваються, що значна кількість молодих людей після проходження підготовки виявлять бажання стати професійними військовослужбовцями. Таких сьогодні в Німеччині близько 182 тисяч, і в майбутньому Берлін розраховує наростити їхню кількість до 260 тисяч чоловік.
За даними Financial Times, для порівняння, у Франції планують найближчим часом збільшити кількість резервістів із 40 до 100 тисяч осіб.
Нагадаємо, раніше генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр наголошував, що Німеччина має збільшити кількість солдатів до 460 тисяч. Йдеться як про резервістів, так і про діючих військових.
За його словами, таку кількість солдатів можна забезпечити за допомогою або добровільної, або обов'язкової військової служби.
Також повідомлялось, що Німеччина може відновити обов'язкову військову службу на тлі загрози з боку Росії, але поки що призов буде добровільним.
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