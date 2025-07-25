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До 40 тысяч новых бойцов ежегодно. Германия хочет создать самую сильную армию в Европе, - FT

Фото: Германия хочет создать самую сильную армию в Европе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия планирует создать самую сильную армию в Европе за счет привлечения добровольцев, ежегодно увеличивая количество обученных резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным источников издания, планы немецкого правительства касаются привлечения до 40 тысяч новых резервистов ежегодно до 2031 года.

По информации FT, в конце августа немецкому правительству предоставят соответствующий законопроект. Он предусматривает оплату в размере 2 тысяч евро за добровольное прохождение военной подготовки, по итогам которого человека автоматически заносят в список резервистов.

Будущие резервисты также смогут за время обучения пройти языковые курсы и получить водительские права. Начальный срок программы - полгода, но по желанию ее можно будет продлить.

При этом около 15 тысяч резервистов хотят привлечь уже в 2025 году. Бундесвер рассчитывает ежегодно увеличивать объем такого призыва на 3-5 тысяч человек.

Немецкие чиновники, по данным FT, надеются, что значительное количество молодых людей после прохождения подготовки изъявят желание стать профессиональными военнослужащими. Таких сегодня в Германии около 182 тысяч, и в будущем Берлин рассчитывает нарастить их количество до 260 тысяч человек.

По данным Financial Times, для сравнения, во Франции планируют в ближайшее время увеличить количество резервистов с 40 до 100 тысяч человек.

 

Германия готовится к угрозе войны

Напомним, ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер отмечал, что Германия должна увеличить количество солдат до 460 тысяч. Речь идет как о резервистах, так и о действующих военных.

По его словам, такое количество солдат можно обеспечить с помощью или добровольной, или обязательной военной службы.

Также сообщалось, что Германия может восстановить обязательную военную службу на фоне угрозы со стороны России, но пока призыв будет добровольным.

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