Німеччина може повернути призов до армії: Пісторіус назвав умову

Німеччина може відновити обов'язкову військову службу на тлі загрози з боку Росії. Поки що призов буде добровільним.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Ми домовилися, що спочатку покладатимемося на волюнтаризм - службу, яка спочатку буде добровільною і покликана спонукати молодих людей служити своїй країні. І я кажу це цілком усвідомлено і чесно: акцент також зроблено на "спочатку", на випадок, якщо ми не зможемо набрати достатню кількість добровольців", - зазначив Пісторіус.

Він уточнив, що зараз чисельність Бундесверу становить близько 181 500 військовослужбовців, що значно менше за цільовий показник у 203 000 осіб до 2031 року.

За словами міністра, на початку 2025 року набір в армію збільшився на 20%, але у Німеччині "все ще занадто мало людей для того, чого мають досягти збройні сили".

Пісторіус також додав, що Німеччина відіграватиме провідну роль для безпеки в Європі поряд із Францією, Великою Британією та Польщею.