Почти 40 поездов в Украине отстают от графика. Задержка достигает 14 часов
Фото: почти 40 поездов в Украине отстают от графика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 5 мая по состоянию на 13:20 в Украине из-за повреждения врагом железных дорог опаздывают почти 40 поездов. Задержка составляет от 48 минут до 14 часов.
Список поездов
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№60 Чоп - Киев (+14 ч);
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№1 Ивано - Франковск-Харьков (+11:44);
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№5 Ивано-Франковск - Запорожье (+10:47);
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№120 Львов - Запорожье (+9:57 ч);
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№37 Ужгород - Одесса (+9:21 ч);
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№232 Львов - Днепр (+8:04 ч);
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№45 Ужгород - Лозовая (+8: 04 ч);
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№42 Львов - Днепр (+7:31 ч);
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№30 Ужгород - Киев (+6:06 ч);
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№8 Черновцы - Киев (+6:05 ч);
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№12 Львов - Одесса (+6 ч);
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№56 Рахов - Киев (+5:51 ч);
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№7 Киев - Черновцы (+5:32 ч);
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№43 Ивано-Франковск - Киев (+5:27 ч);
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№59 Киев - Чоп (+5:13 ч);
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№146 Ужгород - Львов (+4:58 ч);
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№14 Солотвино - Киев (+4:30 ч);
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№13 Киев - Солотвино (+4:12 ч);
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№38 Одесса - Ужгород (+4:09 ч);
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№95 Киев - Рахов (+4:35);
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№11 Одесса - Львов (+4:30 ч);
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№136 Белгород-Днестровский - Черновцы (+3:19 ч);
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№8 Одесса - Харьков (+3:06 ч);
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№29 Киев - Ужгород (+3:04 ч);
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№18 Львов - Харьков (+2:54 ч);
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№46 Лозовая - Ужгород (+2:47 ч);
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№81 Киев - Ужгород (+2:47 ч);
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№21 Харьков - Трускавец (+2:31 ч);
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№85 Запорожье - Львов (+2:18 ч);
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№231 Днепр - Львов (+1:52 ч);
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№129 Кременчуг - Ивано-Франковск (+1:38 ч);
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№41 Днепр - Львов (+1:32 ч);
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№710 Львов - Дарница (+3:11 ч);
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№705 Киев - Перемышль (+2:23 ч);
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№716 Перемышль - Киев (+3:51 ч);
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№774 Львов - Дарница (+3:17 ч);
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№706 Перемышль - Киев (+1:09 ч);
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№744 Львов - Дарница (+48 мин);